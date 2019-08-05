Душераздирающее зрелище. Как сборная России вырвала путёвку на Олимпиаду

Женская сборная России по волейболу выступит на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Российская команда завоевала путёвку в Японию, совершив умопомрачительный камбэк в матче со сборной Кореи. Всего три мяча оставалось выиграть кореянкам до победы, но в женском волейболе даже в такой ситуации ничего нельзя загадывать.

Как-то анализировать то, что произошло в Калининграде, сейчас совсем не хочется. Потому что после игры сплошные эмоции. А уж во время матча тем более.



Эмоций у российских волейболисток совсем не было по ходу первого и второго сетов. Команда вышла на площадку в таком состоянии, словно игроки лишь накануне познакомились друг с другом и тренером. Конечно, команда Стефано Лаварини, игравшая предельно собранно, этим воспользовалась. Когда у соперника потухшие глаза, а сам ты на подъёме, всё получается.

Лишь в третьей партии россиянки в какой-то момент завелись, повели в счёте, но тут же упустили преимущество. Помните, как добрый доктор в «Гостье из будущего» пытался вернуть память Алисе Селезнёвой и говорил, что для этого нужен толчок. Так вот, эмоции вернулись к нашей команде при счёте 18:22 в третьем сете. Который, казалось, будет последним.



Достаточно было самоотверженно сыграть в защите, достать безнадёжный мяч и перекинуть его на сторону соперниц. А потом пошло-поехало!

Надёжные подачи Наталии Гончаровой и чудесная игра на блоке Ирины Фетисовой перевернули всё. Эмоции просто выплёскивались из каждого игрока сборной России, и этот поток накрыл кореянок. Даже железная Ким Ён Кун, разрывавшая российскую команду на протяжении почти трёх сетов, дрогнула. На таком подъёме сборная России взяла и четвёртую партию, а когда на тайм-брейке упустила большое преимущество и проигрывала 9:11, именно эмоции игроков и фантастически отдававшихся на трибунах болельщиков вновь всё перевернули.

Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020, одолев кореянок

Сборная России едет на Олимпиаду в Токио – и это главное, что нужно вынести из нервного, душераздирающего матча.



Можно сколько угодно выискивать недостатки в игре российской команды, слабые места по позициям, обсуждать работу тренерского штаба во главе с Вадимом Панковым. Но, согласитесь, лучше говорить обо всём этом с прицелом на Олимпиаду. Лучше сейчас говорить о том, что и как исправить в игре сборной за год до главного турнира в карьере любого спортсмена, чем говорить об упущенных шансах.



Спасибо за победу, команда! И за эмоции. А всё остальное потом.