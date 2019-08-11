«Дочка плакала, хотела кубок». Россиянам не дали выиграть чемпионат Европы

Упрекнуть Константина Семёнова и Илью Лешукова не в чем. Остановить их на чемпионате Европы в Москве смогли только монстры из Норвегии.

Этим летом московскую погоду лихорадит. Заставила стихия поволноваться и организаторов чемпионата Европы по пляжному волейболу. Почти всю неделю в столице было дождливо и ветрено, но к финальному дню непогода сдалась. Над «Лужниками» с самого утра не было ни облачка – идеальные условия для самого летнего вида спорта. Однако посещаемость напрямую зависела не только от погоды, но и от выступления россиян. Ещё в пятницу появились опасения, что в борьбе за награды наши пары участия не примут – на оба разряда в игре оставались только Илья Лешуков и Константин Семёнов, а в четвертьфинале их ждали вице-чемпионы прошлой Олимпиады.

Именно итальянцам Паоло Николаи и Даниэле Лупо Семёнов вместе с Вячеславом Красильниковым уступил в полуфинале Олимпийских игр в Рио, но при родных трибунах и с другим партнёром Костя взял реванш. Российская пара дошла до разборки за медали.

Разумеется, аншлаг не заставил себя ждать!

Смыло штормом? Россиян на чемпионате Европы в Москве почти не осталось На чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве россияне сражаются не только с соперниками, но и с погодой. Справляются не все.

Программа финального турнира чемпионата Европы включала только четыре матча, а между окончанием полуфиналов и началом матча за бронзу значилась солидная четырёхчасовая пауза. Но это нисколько не смутило любителей волейбола – задолго до старта первого полуфинала у кассы выстроилась очередь, а кое-кто даже интересовался лишним билетиком.

Фото: «Чемпионат»

Первыми за путёвку в финал сражались дуэты из Норвегии и Польши. Петр Кантор и Бартош Лосяк взяли первый сет у лидеров мирового рейтинга Андерса Мола и Кристиана Сёрума и вели во втором, но Кантор подвернул лодыжку и попросил медицинскую помощь. Поляки смогли доиграть встречу, но бороться с фаворитами уже были не в состоянии.

Лешукову и Семёнову достались наименее титулованные соперники среди всех полуфинальных пар, однако австрийцы Мартин Эрмакора и Мориц Пристауц-Тельснигг преподнесли самую громкую сенсацию московского турнира, выбив из борьбы за титул чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Первая партия складывалась для наших парней непросто, но трибуны помогли им догнать австрийцев, после чего сомнений в победе более классного дуэта не возникало. Сразу после финального розыгрыша Костя и Илья отправились благодарить болельщиков.

Фото: «Чемпионат»

До финала оставалось несколько часов, и ребятам было важно как следует восстановиться. Однако отъезд финалистов в отель задержался из-за неожиданного, но очень трогательного эпизода. Во время второго полуфинала стало ясно, что поляки не смогут сыграть в матче за третье место, а потому австрийцы автоматически завоевали бронзу. Мартин и Мориц узнали об этом от журналистов и на несколько минут дали волю эмоциям. Волейболисты заплакали, долго обнимались, после чего расчувствовавшийся Эрмакора пошёл делиться радостью с Семёновым, терпеливо ожидавшим своего подхода к прессе: «Представляешь, это моя первая медаль!».

Организаторы счастье австрийцев разделяли вряд ли. Из-за отмены бронзового матча пауза между встречами увеличилась, но выход из ситуации был найден. Для зрителей организовали шоу-программу, розыгрыш призов и выставочный матч с участием бронзовых медалистов и российского дуэта Руслан Быканов/Александр Лихолетов. Во второй партии к волейболистам присоединились девушки из сервис-службы, и каждое их удачное действие вызывало восторг болельщиков.

Рядом с ареной зрителям тоже были созданы все условия для активного отдыха. Кто-то отрабатывал подачу, кто-то измерял высоту прыжка, кто-то фотографировался на память или наносил на щёки аквагрим. Причём эта зона пользовалась популярностью не только у детей, но и у взрослых.

К стартовому свистку финального матча свободных мест в «Лужниках» практически не осталось. Откровенно говоря, явными фаворитами были скандинавы, но очень уж хотелось надеяться на маленькое волейбольное чудо. Да и где ему произойти, если не в родных стенах!

Болельщики со своей задачей справились на «отлично», но даже им было не под силу сломить твёрдое намерение норвежцев защитить титул. В середине первого сета Андерс и Кристиан будто переключили передачу и от равенства на табло не осталось и следа. В концовке россияне особо не упирались, настраиваясь дать бой во втором сете. Вторая партия действительно у наших ребят получилась получше, но итог тот же.

Понятно, что «Лужники» надеялись на другой исход, но норвежцы, как могли, постарались поднять настроение огорчённым болельщикам. «Привет, как дела?», — на русском обратился к трибунам двукратный чемпион Европы. А после интервью на площадке норвежцы и вовсе решили поиграть со зрителями, завершив дурачества синхронным сальто.

Лешуков и Семёнов, несмотря на разочарование от поражения, к журналистам вышли уже в приподнятом настроении. Было видно, что парни удовлетворены результатом тяжёлой работы. У Семёнова на руках сидела маленькая Евангелина, и волейболист признался, что дочь тяжело перенесла его неудачу: «Ева сильно расстроилась, плакала. Сказала: «Папа, у тебя столько кубков, но я хочу именно этот, потому что он красивый».

Кубок действительно красивый и отправляется он в Норвегию. А в России вместе с серебряными медалями Лешукова и Семёнова останутся воспоминания от классного турнира. Совсем скоро большой пляжный волейбол вернётся в «Лужники» уже в рамках этапа Мирового тура, и у российских дуэтов будет ещё одна возможность подняться на вершину пьедестала у себя дома.