Смыло штормом? Россиян на чемпионате Европы в Москве почти не осталось

На чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве россияне сражаются не только с соперниками, но и с погодой. Справляются не все.

Волейбол в разгул стихии?

Едва ли не все возможные метеослужбы страны обещали, что в пятницу, 9 августа столицу накроет едва ли не аномальный шторм. Об этом говорили в новостях, в сводках от МЧС, была информация даже на улицах – громкоговорители предлагали оставаться дома и, если что, звонить по телефону единой службы спасения. В городе не работали летние веранды ресторанов, закрылись парки – все приготовились встречать разгул стихии.

Вот только пляжный волейбол в Москве было не остановить. Хоть этот вид спорта всегда навевает мысли о ярком солнце и горячем песке, спортсмены уже давно привыкли выступать в любую непогоду. Причём даже если рядом не тёплое море, а Москва-река.

Стадион для пляжного футбола расположился прямо под стенами стадиона «Лужники», под Воробьёвыми горами. Две недели назад сборная России по пляжному футболу триумфально отобралась здесь на чемпионат мира-2019, а теперь пришло время для других мастеров мяча. Конечно, стадион был заметно реконструирован: главное поле уменьшилось, а на месте тренировочного футбольного выросли сразу два полноценных игровых корта.

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Ни организаторы, ни волейболисты прогнозов погоды не испугались, и правильно сделали: шторма так и не случилось, а мелкий противный дождик уже никого не мог напугать. Ветер, хоть и был сильным, порывистым, но показывать цельный волейбол никому не мешал.

Отрадно, что даже в дождь на трибунах в «Лужниках» собиралось немало зрителей. Поддерживали как иностранцев, так и, конечно, россиян. «Давай, Олежа, давай, родной!» – так по-семейному болели трибуны во время матча Стояновского и Красильникова. Группа зрителей с зонтами в одной руке и российскими флагами в другой поддерживала спортсменов, что было сил, несмотря на то, что уже после одного сета все были мокрыми – и атлеты, и судьи, и болельщики.

Даже в ненастье атмосфера на стадионе с погодой контрастировала.

Неудача чемпионов мира

А вот результаты выступления россиян на домашнем чемпионате Европы в ключевой день, к сожалению, соответствовали серой, печальной погоде. В борьбу на разных стадиях плей-офф вступали сразу шесть российских пар, а по итогам дня осталась всего лишь одна.

Пара Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой снялась с турнира сама: Светлана в одном из матчей группового этапа получила травму колена и не могла продолжать борьбу. Учитывая, что турнирная сетка свела в матче 1/16 финала две российские пары, без боя дальше прошли опытные Бирлова и Уколова, однако уже в следующем раунде они уступили паре из Италии в трёх сетах. Увы, но аналогичный результат показали и две Марии: Бочарова и Воронина. В трёх партиях они проиграли девушкам из Польши. Больше россиянок в турнирной сетке не осталось.

Не слишком яркую игру показали и мужчины. Российские болельщики возлагали особые надежды на наших чемпионов мира: Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова. Но они потерпели весьма неприятное поражение от австрийцев Эрмакоры и Приштауца. Первый сет у россиян вообще не получился – 13:21. Второй тоже был не слишком удачным, но при поддержке трибун россияне были близки к тому, чтобы совершить камбэк. Увы, не получилось – 19:21.

«Сенсация? Нет, мы шли к победе!» У России – историческое золото чемпионата мира Россияне Стояновский и Красильников выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу. Такого трофея в истории нашего волейбола ещё не было!

«Хотим попросить прощения у болельщиков, мы старались», – заметил Вячеслав сразу после окончания поединка. Оба волейболиста признали, что игра совершенно не пошла.

Не выдержали натиска соперника и погоды Лямин и Мыськив – они тоже уступили в двух сетах, хотя зрители увидели более ожесточённую борьбу: все решило в итоге лишь 22-е очко. А вот оставшиеся в гордом одиночестве Константин Семёнов и Илья Лешуков всё-таки справились. Проиграв первую партию со счётом 14:21, россияне собрались, перестроились и выиграли две следующие. «Смогли себя перебороть, убрать нервозность», – заметил Семёнов.

Именно Семёнову и Лешукову придётся защищать честь страны, когда непогода чуть отступит. Впрочем, и без дождя и ветра россиянам будет непросто: в финале хозяевам песка будут противостоять серебряные призёры Олимпиады-2016 Лупо и Николаи из Италии.