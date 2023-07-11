Андерсон, Лубурич или Исикава? Выбираем лучшего игрока мужской Лиги наций

Дражен Лубурич, Сербия

Экс-нападающий новосибирского «Локомотива» в новом сезоне будет выступать в Турции за «Фенербахче». В Лиге наций он прикрыл топ-5 по результативности: принёс команде 192 очка, где 20 в сумме – это блок и подача. 29-летний диагональный из 12 матчей не выходил только в битве с Италией. В остальных встречах регулярно набирал в районе 20 очков.