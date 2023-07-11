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Лучший игрок предварительного этапа в мужской Лиге наций: Андерсон, Лукарелли, Лубурич, Исикава — рейтинг «Чемпионата»

Андерсон, Лубурич или Исикава? Выбираем лучшего игрока мужской Лиги наций
София Колодкина
Лучший игрок Лиги наций
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В списке девять главных страйкеров турнира.

Предварительный раунд мужской Лиги наций подошёл в концу. Из 16 команд в финал прошли восемь. Они и разыграют титул в польском Гданьске с 19 по 23 июля. Это США, Япония, Польша, Италия, Аргентина, Бразилия, Словения и Франция. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока этого розыгрыша. В списке девять претендентов. Голосуйте!

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Рейтинг: лучший игрок предварительного этапа мужской Лиги наций
Нимир Абдель-Азиз, Нидерланды
Фото: volleyballworld.com
1 место

Нимир Абдель-Азиз, Нидерланды

Несмотря на вылет голландцев с турнира, нападающий показал нереальные цифры в нападении. За 12 матчей 31-летний диагональный наколотил 217 очков: 184 с игры (52% реализации атак), 8 — на блоке и 25 — на подаче. Он стал лучшим эйсменом группового этапа. Свой максимум – 27 очков – он набрал в матче с Ираном. Ещё раз показывал цифры 20+ очков за матч.

Хесус Эррера Хайме, Куба
Фото: volleyballworld.com
2 место

Хесус Эррера Хайме, Куба

Кубинец принёс 212 очков в 12 матчах, он второй по результативности после голландца Нимира. 28-летний диагональный в общем сделал 11 блоков и 21 очко заработал на подаче. Он дважды выбивал 30 очков – в матче с Сербией и Бразилией. Дважды приносил команде 28 очков и с Болгарией заработал 27.

Юки Исикава, Япония
Фото: volleyballworld.com
3 место

Юки Исикава, Япония

27-летний доигровщик в топ-3 по результативности в этом розыгрыше Лиги наций – уступает лишь кубинцу Хесусу Хайме и голландцу Нимиру. Юки в общем набрал 205 очков: 177 с игры, 12 – блоком и 16 – на подаче в 12 матчах. Максимальные 26 очков он принёс в матче с Бразилией.

Чжан Цзининь, Китай
Фото: volleyballworld.com
4 место

Чжан Цзининь, Китай

23-летний доигровщик принёс команде 201 очко в 11 матчах, из них 22 — на блоке и 17 — на подаче. Максимальные 29 очков он принёс на старте турнира в битве с Болгарией. Ещё восемь раз вколачивал 15+ очков.

Дражен Лубурич, Сербия
Фото: volleyballworld.com
5 место

Дражен Лубурич, Сербия

Экс-нападающий новосибирского «Локомотива» в новом сезоне будет выступать в Турции за «Фенербахче». В Лиге наций он прикрыл топ-5 по результативности: принёс команде 192 очка, где 20 в сумме – это блок и подача. 29-летний диагональный из 12 матчей не выходил только в битве с Италией. В остальных встречах регулярно набирал в районе 20 очков.

Юри Романо, Италия
Фото: volleyballworld.com
6 место

Юри Романо, Италия

Ещё на прошедшем и победном ЧМ 25-летний доигровщик заменил возрастного Ивана Зайцева в сборной Италии. И, кажется, успешно: Романо наколотил 157 успешных атак (46% реализации), 13 раз чехлил и ещё 21 очко заработал на подаче. Максимальные для себя 22 очка он принёс в последнем матче с Японией.

Рикардо Лукарелли, Бразилия
Фото: volleyballworld.com
7 место

Рикардо Лукарелли, Бразилия

31-летний доигровщик в 12 матчах принёс 176 очков. А также неплохо справлялся с защитой: в среднем выдавал под 20% успешного приёма. По 20 очков набрал на старте турнира: в матчах с Германией и Кубой.

Тине Урнаут, Словения
Фото: volleyballworld.com
8 место

Тине Урнаут, Словения

Один из самых возрастных участников Лиги наций – Тине 34 года – плотно в топ-10 страйкеров турнира. Он набрал 174 очка: 152 — в атаке, 4 – на блоке и 18 – на подаче. Доигровщик лишь раз выбил 20+ – в первом для команды матче с Сербией набрал 22 очка.

Мэттью Андерсон, США
Фото: volleyballworld.com
9 место

Мэттью Андерсон, США

36-летний американец в сборной сыграл диагонального, хотя в питерском «Зените», с которым продлил контракт ещё на сезон, часто выступал в роли доигровщика. Вариативный волейболист – второй по результативности в команде после Тори Дефалко – набрал 112 очков: 80 – в нападении и ещё в сумме 22 — на блоке и подаче.

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