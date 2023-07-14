«Мы можем больше». Интригующие результаты четвертьфиналов волейбольной Лиги наций

В Арлингтоне (США) стартовал «Финал восьми» женской волейбольной Лиги наций. И уже после четвертьфиналов действующий победитель сложил полномочия, а одна из сборных впервые в истории вышла в полуфинал.
Сборная Италии, выступающая в Лиге наций без своих главных звёзд – Паолы Эгону и Элены Пьетрини, которая с нового сезона будет играть в Казани, – не смогла защитить прошлогодний титул. В четвертьфинале итальянки почти не оказали сопротивления сборной Турции, уступив в трёх сетах. Кстати, это был единственный матч этой стадии, завершившийся за три партии.
Единственный компонент, в котором итальянки оказались сильнее: очки, набранные с подачи, – четыре против трёх. Во всём остальном турецкая команда была лучше, особенно на блоке. Ну и количество собственных ошибок у сборной Италии в сравнении с соперницами вообще не способствовало тому, чтобы завязать борьбу. Будущая звезда калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт набрала восемь очков – семь в атаке и одно на блоке.
Соперницами сборной Турции в полуфинале станут волейболистки из США. Олимпийские чемпионки в четырёх сетах расправились со сборной Японии. Американки, как и итальянки в матче с Турцией, много ошибались. Но их атакующая мощь позволила нивелировать количество собственных ошибок – подопечные Карча Кирая набрали 62 очка в атаке, больше половины из которых на счету Андреа Дрюс, Келси Робинсон и Эйвери Скиннер. Скиннер вышла на площадку в середине третьей партии, но успела наколотить 11 очков.
Самым напряжённым получился матч между сборными Бразилии и Китая. Бразильянки, как обычно, очень изобретательно и разнообразно действовали в атаке, набрав 60 очков, в то время как китаянки – только 49.
Подавала бразильская команда тоже очень мощно – восемь эйсов против одного. Но 30 (!) собственных ошибок и подавляющее превосходство китаянок на блоке свели усилия южноамериканской команды на нет.
Очень классный и красивый матч завершился тем, что группа китайских волейболисток окружила знаменитую блокирующую бразильской сборной Таису де Менезес и устроила фотосессию с ней. Кстати, китаянки ещё никогда в своей истории не выигрывали Лигу наций, но дважды становились бронзовыми призёрами – в 2018 и 2019 годах. Шанс сделать шаг вперёд есть.
В полуфинале сборная Китая сыграет с лучшей командой предварительного раунда – сборной Польши. Команда итальянского наставника Стефано Лаварини в четырёх партиях оказалась сильнее сборной Германии.
Любопытно, что никогда раньше польские волейболистки не добирались до полуфинала Лиги наций, но в нынешнем сезоне претендуют на победу в турнире. Магдалена Стысяк и Оливия Розански набрали по 18 очков, больше половины от всех набранных командой очков в атаке. По словам 22-летней Стысяк, вся команда рада лучшему результату в Лиге нацией в своей истории. «Но я уверена, что мы можем больше», – подчеркнула лидер сборной Польши.
Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 15 июля.
- 14 июля 2023
-
14:57
-
00:25
- 13 июля 2023
-
23:31
-
22:59
-
12:50
-
05:31
-
02:14
- 11 июля 2023
-
03:33
- 10 июля 2023
-
09:30
- 9 июля 2023
-
20:48
-
09:00
-
08:15
- 8 июля 2023
-
16:24
-
09:15
-
09:00
- 7 июля 2023
-
12:17
-
11:13
-
09:03
-
09:00
- 6 июля 2023
-
09:00
-
07:45
- 5 июля 2023
-
19:09
-
15:13
-
09:00
-
06:26
-
04:40
- 4 июля 2023
-
14:03
-
13:10
-
10:56
- 3 июля 2023
-
16:40
- 2 июля 2023
-
18:35
-
18:25
-
08:00
- 1 июля 2023
-
22:40
-
21:03