Чемпионки сенсационно сложили полномочия. Кто поборется за титул волейбольного ЧЕ-2023

Сербки в четвёртый раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. Турция ещё ни разу не брала золото.

Финал женского чемпионата Европы совсем близок: в воскресенье на арене в Брюсселе сыграют сборная Турции и Сербии. Первые еле спаслись, вырвав сложнейший пятисетовик у чемпионок Евро-2021, вторые не без проблем реализовали свой потенциал в атаке в матче с Нидерландами. Полуфиналы получились: и по динамике, и по драме.

Просел приём итальянок, Антропова не потянула атаку

Всё Евро сборную Италии преследовал один вопрос: кто будет начинать матч в диагонали – новоиспечённая итальянка с русскими корнями Екатерина Антропова или звезда команды Паола Эгону. Давиде Маццанти сделал ставку на новичка сборной. Как оказалось позже – зря.

Уже с первых атак были очевидны настрой и желание каждой команды выиграть: турецкий блок тут же закрыл Антропову во второй зоне, но следом будущая доигровщица «Динамо-Ак Барс» Элена Пьетрини заколотила из четвёртой. Команды шли очень плотно – очко в очко – хотя и сталкиваясь с трудностями: у Италии барахлил приём (33% позитивного против 55% – у Турции), но спасала подача, у Турции не заладилось с атакой, но выручал блок.

Он и помог создать первый минимальный отрыв в матче: капитан Эда Эрдем вновь прихватила Антропову на сетке – и 12:10. Положение на передней линии вышла спасать Эгону. Она реализовала две атаки из двух и принесла брейковый мяч на подаче. Когда, напротив, у турчанок ни Варгас, ни Каракурт не добивали до пола. Эбрар и вовсе в чувствах что-то выговаривала персоналу на скамейке – после пары неудачных приёмов её усадили передохнуть. Точку в партии всё же поставила Антропова: сначала прикрыла Мелиссу на двойном блоке, а затем атакой закрыла сет.

Паола Эгону Фото: Davide Di Lalla/Zuma/ТАСС

Второй сет оказался полной противоположностью первому, но с теми же проблемами. Италия проваливала приём (14% на старте), и этим пользовалась атака турчанок: Эбрар заколачивала все переходящие. За излишнюю эмоциональность она даже схлопотала жёлтую: после эффектной атаки высунула язык и взглянула в сторону соперников, напрашиваясь на ответную реакцию.

Эбрар Каракурт Фото: кадр из трансляции

«Она эмоциональна, я всегда смеюсь, когда говорят о её неспортивном поведении. Извините, ребята, я должен сказать, что если она высовывает язык, то это её образ жизни, она так живёт. Те, кто её не знает, ничего о ней не знают», – защищал после матча Эбрар тренер Даниэле Сантарелли.

Уже в концовке подопечные Маццанти выравняли положение – вновь спасала Эгону: забила накатом за руки блокирующих в пустую зону, а затем на подаче принесла переходящий мяч, который реализовала блокирующая, и положила эйс. Но Пьетрини следом закрыли на блоке – и 23:25.

Эбрар Каракурт Фото: кадр из трансляции

У итальянок был хороший шанс оформить матч в четырёх сетах. После чистой победы в третьем сете (25:15) они долгое время владели инициативой и в следующем. Усилиями Силлы и Эгону создали приятный отрыв: правда, при счёте 18:14 чемпионки Евро немного застряли в атаке, и настоящее шоу устроила Мелисса Варгас. Волейболистка кубинского происхождения практически не ошибалась, и благодаря её результативной игре Турция вышла на тай-брейк.

В решающем сете лишь в начале была ожесточённая борьба – со счёта 5:5 на площадке доминировала только одна команда. Турецкие игроки набрали девять очков подряд и позволили соперникам отыграть один матчбол, но не больше – 3:2 (18:25, 25:23, 15:25, 25:22, 15:6).

«Когда мы довели матч до тай-брейка, мы все сказали себе, что точно его не отпустим. На поле была невероятная энергия. В воскресенье мы сделаем всё возможное, чтобы получить это золото», – сказала капитан Эда Эрдем.

К победе команду Даниэле Сантарелли привели Варгас (26 очков) и Эбрар Каракурт (15). У итальянок больше всего очков набрали: Паола Эгону (25) и Элена Пьетрини (17).

Благодаря победе над Италией Турция продолжает увеличивать разрыв в рейтинге FIVB:

1. Турция – 381

2. США – 365

3. Италия – 358

4. Сербия – 357

5. Бразилия – 351

6. Китай – 346

Кризис Сербии — Бошкович сыграла худший матч на турнире

Нападающая сборной Сербии Тияна Бошкович в очередной раз вывела свою команду в финал – не первый год вся игра команды сводится к её результативности. На этом Евро она уже наколотила 163 очка. 26-летняя волейболистка набрала 29 очков и в пятницу. При том, что идеальной игры диагональная не показывала вовсе. В середине матча атаки Тияны не доходили до пола в течение пяти минут: голландки удачно накрывали её блоком или смягчали на сетке.

Во втором сете нападение Бошкович сошло на минимум: из десяти атак она исполнила только одну, а реализация упала с 52% до 31%. Кризис Тияны дополняли командные ошибки: семь – в первой партии, девять – во второй. Так что у Нидерландов были шансы на победу. Если со второго сета они играли с чемпионами мира на равных, в третьем вели 17:14, в четвёртом – 16:12, то в финале сербки смогли сохранить хладнокровие. «Одно очко за другим», – как молитву вторил Джованни Гвидетти на тайм-аутах.

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Чемпионки Европы 2011, 2017 и 2019 годов претерпели кризис и сломали сопротивление соперниц. Замена связки на Майю Огненович перевернул матч, а Бошкович наконец начала забивать – 3:1 (25:21, 15:25, 25:22, 25:21). Уже проверенный тандем должен создать проблем праймовой Турции. И если полетит у Бошкович, то не факт, что Турция (кто дважды проиграла в финале) найдёт чем ответить – многое в сборной Сантарелли завязано на эмоциях, а не стабильности.

Не в пользу турчанок и статистика: они проиграли Сербии на трёх последних чемпионатах Европы и забрали очку лишь в далёком 2009-м.

Все противостояния финалистов на ЧЕ:

2021 год – 1:3 (полуфинал)

2019 год – 2:3 (финал)

2019 год – 1:3 (групповой этап)

2017 год – 0:3 (полуфинал)

2015 год – 0:3 (матч за 3-е место)

2011 год – 2:3 (полуфинал)