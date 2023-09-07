Украина после трёх поражений подряд ворвалась в плей-офф. Пары волейбольного ЧЕ-2023

6 сентября завершился групповой этап мужского чемпионата Европы — 2023. Последний матч Италия – Германия на предварительном этапе закончился уже в ночи, но никак не влиял на расстановку команд в 1/8 финала. Туда вышли 16 сборных, которые разыграют путёвки в четвертьфинал в болгарской Варне и итальянском Бари, а финальные стадии пройдут в Риме.

Франция — Болгария, 8 сентября, пятница

Французы на этом Евро пока ужасны. И даже вернувшийся после травмы на площадку Эрвен Нгапет при 28 очках в шести сетах не взбодрил команду. Да, они вышли в плей-офф с первого места, но отлетели Румынии в группе D – и совершенно по делу. Может быть, они резко прибавят в 1/8 финала, но верится с трудом. А ведь им как хозяевам турнира даже не нужно играть олимпийский отбор, который стартует почти сразу же после ЧЕ. Подопечные Андреа Джани, столкнувшись с 17-й командой в мире, проиграли четвёртый матч в группе на подаче – 24 ошибки. Кевин Тилли попытался это объяснить усталостью.

Эрвен Нгапет за сборную Франции на Евро-2023 Фото: cev.eu

«Это ведь несложно: если будем подавать очень плохо, то не сможем победить. Мы очень плохо подавали в этом матче. И всё тут. Как объяснить наши трудности? Без понятия. Это может быть связано с усталостью или концентрацией». Единственный провал они компенсировали ещё четырьмя победами, три из которых оформили под ноль.

В 1/8 финала им предстоит встретиться с подопечными Пламена Константинова, занявшими четвёртое место в группе B. Болгары проиграли Словении, Хорватии и Испании, но оформили победы над Украиной и Финляндией, лишь по разнице выигранных сетов в итоге обойдя испанцев в группе. С Цветаном Соколовым, как и ожидалось, команда смотрится более конкурентоспособной, чем без него образца Лиги наций — 2023. Он принёс 139 очков в 19 сетах.

Хорватия — Румыния, 8 сентября, пятница

Самая близкая по уровню игры пара в плей-офф: Хорватия – 26-я в мире, Румыния — 24-я. Хорваты стали вторыми в группе В вслед за Словенией, взяв три матча и проиграв два – прямым конкурентам по таблице и андердогам Финляндии. Румыния стала третьей в группе D, проиграв Португалии и Израилю. Зато сенсационно снесла олимпийских чемпионов из Франции, а затем победила Турцию и Грецию. Четыре года назад они не прошли квалификацию на чемпионат Европы и остались лишь 21-ми. Сегодня гарантируют себе место в топ-16.

Адриан Ачобанитей в составе сборной Румынии Фото: cev.eu

«У нас был стабильно хороший матч во всех аспектах: работа в защите, блок, – комментирует победу на Францией тренер сборной Лаурентиу Лика. Ключевой момент: шла подача, которая заставляла французов совершать много ошибок. Они всегда видели себя позади нас». И перед матчем с хорватами, по словам специалиста, главное войти в игру и заиграть своих нападающих: доигровщика Адриана Ачобанитея и диагонального Александру Рацэ.

Италия — Северная Македония, 9 сентября, суббота

Подопечные Фердинандо де Джорджи ровно прошли чемпионским составом четыре из пяти матчей, не потеряв ни сета в сложнейшей группе А с Сербией, Германией, Бельгией, Эстонией и Швейцарией. Подпортили статистику они в пятом матче, где наткнулись на сопротивление второго состава Германии. Команда Михала Винярского вышла без грозного Георга Гроцера на передней линии, но отдала матч лишь на тай-брейке из-за ошибки в атаке. Успех Италии в группе принесли Алессандро Микьелетто (87 очков в атаке), Даниэле Лавиа (85) и Юри Романо (110). Их соперники по 1/8 финала сыграла ожидаемо: после двух побед над Данией и Черногорией Северная Македония уступила лидерам группы – Польше, Нидерландам и Чехии — под ноль.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Нидерланды — Германия, 9 сентября, суббота

Железные вице-лидеры группы С и 10-е в рейтинге FIVB голландцы спасались усилиями их главного бомбардира: Нимир Абдель-Азиз принёс сборной 123 балла. Там они ожидаемо проиграли Польше и оформили другие четыре победы, отдав лишь сет Дании. Команда Михала Винярского, занимающая 14-е место в мире, до последнего билась если не за первую строчку, то за топ-2 с Сербией. Но к последнему матчу уже не имела влияния на расстановку и никак бы не подвинула тех со второй позиции. Однако и вторым составом с Морицем Карлитцеком (25 очков и 61% реализации) доставила проблем Италии.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Словения — Турция, 9 сентября, суббота

Словения оформила максимум в группе на ЧЕ: набрала 15 очков и отдала лишь сет сборной Украине, затем взяв 15 партий подряд. Причём команде Георге Крецу впервые удалось обойтись без поражений на предварительном этапе, что является их лучшим результатом. Словения находится в отличной форме на чемпионате Европы, как и её вечная троица в атаке: Клемен Чебуль, Рок Можич, Тине Урнаут оформили 114, 117 и 101 очко соответственно.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Любопытно, что их соперников по 1/8 финала возглавляет хорошо известный словенцам итальянский специалист Альберто Джулиани. Под его руководством Словения завоевала две (2019, 2021) из трёх последних серебряных медалей чемпионата Европы. Турки начали с поражения от Франции — 0:3. Далее последовали близкие проигрыши после пяти сетов при разниц от румын и португальцев — по 2:3, победы над греками — 3:1 и израильтянами — 3:0. Но по набранным очкам они добрались до четвёртого места.

Португалия — Украина, 9 сентября, суббота

Вице-лидер группы D Португалия сойдётся с Украиной, которая ворвалась в гонку за попадание в 1/8 финала в последний момент, проиграв первые три встречи. Вернулись они в матчах с Испанией и Финляндией, переиграв последних лишь на тай-брейке. Так они избежали потенциального соперничества с Францией в плей-офф.

Сборная Украины на Евро-2023 Фото: cev.eu

«Думаю, что для нас Португалия лучше, чем Франция, мы с ними уже встречались и скорость их игры немного медленнее. Но это точно очень нелёгкий соперник, они сражаются, играют до последнего, несмотря на счет. Ещё рано их анализировать. Пока ждём, какое расписание и время для тренировок нам дадут организаторы», – сказал после заключительного матча в группе главный по атаке в сборной Украины Олег Плотницкий. Он принёс команде 114 очков в 20 сетах, наколотив девять эйсов и поставив пять блоков на сетке. Илья Ковалёв оформил 90 очков, Василий Тупчий – 128.

Польша — Бельгия, 10 сентября, воскресенье

Поляки ожидаемо заняли первое место в группе С. Лукаш Качмарек – номер один в нападении с 62 очками. Никола Грбич продолжает тасовать состав и искать идеальные связки, поэтому задействована вся линия атаки: Бартош Курек оформил 44 очка, Вильфредо Леон – 42, Камиль Семенюк – 42, Бартош Беднож – 27. Правда, капитан Курек находится не в лучшей форме из-за проблем со здоровьем – травмы ноги. Перерыв между Лигой наций и второй частью сезона в сборной он посвятил реабилитации, однако ему еще нужно время. Но он стабильно в составе. Ведь Бартош – единственный чемпион Европы 14-летней давности в нынешнем составе.

Сборная Польши на Евро-2023 с Леоном и Куреком в составе Фото: cev.eu

Сербия — Чехия, 10 сентября, воскресенье

Сербия в группе А сражалась с Италией и Германией за лидерство. Должен был помочь вернувшийся после разгрузочной Лиги наций Александр Атанасьевич, но он лишь четвёртый в атаке сборной с 65 очками после Павле Перича (93), Дражена Лубурича (77) и Мирана Куинджича (68). Сербия является одним из фаворитов турнира. И как доказательство: золото в 2019-м и четвёртое место в 2021-м.