«Нам просто не хватило яиц». Определились полуфиналисты волейбольного чемпионата Европы

В Италии постепенно завершается мужской чемпионат Европы – 2023: определились все полуфиналисты. Без итоговых сенсаций, но уже с приставкой «экстра» матч провели хозяева турнира – пока лучший на этом ЧЕ.

Пары полуфиналистов:

Словения – Польша;

Италия – Франция.

Италия — Нидерланды

Парни Фердинандо де Джорджи и чемпионы Евро двухлетней давности могли паковать чемоданы уже после четвертьфинала с голландцами. Вместо читаемых 3:0 или 3:1 команды улетели на тай-брейк: кураж поймали не только итальянцы, которых к победе несла вся арена, но и главный по атаке Нидерладов Нимир Абдель-Азиз. Его включения в первой и четвертой партиях едва не оформили главную сенсацию этого ЧЕ.

Команда Роберто Пьяццы на матч с Италией выходила с понятной установкой: «Все или ничего: без страха и сомнений». Уже со старта они следовали этой мантре – взяли первую партию, хотя помог и неприятный инцидент в составе итальянцев: центральный блокирующий подвернул лодыжку после жуткого приземления и покинул площадку на руках напарников.

Травма блокирующего Роберто Руссо Фото: Кадр из трансляции

И если до травмы итальянцы полностью контролировали ситуацию (вели 14:12), то после совсем потерялись. И даже воодушевляющий спич де Джорджи «Играем за Руссо» не встряхнул ребят. Голландцы активно насели, при этом совсем не совершая своих ошибок: из 25 атак они забили 16. Ожидаемо включился и Нимир, что показали 70% в атаке. Второй и третий сеты прошли за Италией. 92% приёма у сборной де Джорджи, а вместе с этим и вариативная атака: куражились края – Симоне Джаннелли ровно грузил Алессандро Микьелетто (который в итоге остался с 17 очками), Даниеле Лавию (16) и Юри Романо (16). Иногда залетало и у совсем зелёного Джованни Сангвинетти, который экстренно и заменил Руссо в центре.

В итоге именно эта вариативность в атаке помогла пройти в полуфинал. Да, Нимир вновь забрал 30+ очков за матч, но лишь его класса не хватает для чего-то большего, чем потрепать нервы грандам. 2009 год – последний раз, когда Италия проигрывала Нидерландам, и, видимо, для реванша «оранжевым» нужно еще кое-какое время.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Франция — Румыния

Соперником Италии по 1/2 станет Франция – наверное, самая фартовая команда этой четвёрки. Правда, несостоятельность конкурентов до полуфинала может им аукнуться как раз с Италией – опыта сложных матчей у французов не было до сих пор. Самая безобидная группа с Португалией, Румынией, Турцией и Израилем, проблемная Болгария в 1/8, пошумевшая на Евро Румыния в четвертьфинале. Этого багажа явно не хватает перед матчем с искушёнными итальянцами.

Хотя Андреа Джани берёт максимум из того, что имеет, и в óчках с конкурентами классом ниже этого было достаточно. Но итальянцы, как Румыния на решающих мячах, точно не дрогнут. Соперники могли цепляться и за первый, и за третий сет. Но сначала подвела неуверенность в атаке, а затем сработал хитрый план Джани, парни которого почти всю третью партию летели с отрывом в четыре-пять очков. Не шла первая, риск на которой мог бы сократить отставание. Поэтому решение перейти на планер вместо силовой стало определяющим: такие мячи румыны не принимали или доводили на сетку – французы легко забивали переходящие мячи. 21:24 быстро превратилась в 27:25.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

«Это был наш самый важный матч в первой части турнира, и мы справились с ним хорошо: отыграли первые два сета и конец третьего как команда. С точки зрения настроя, намерений и качества всё было хорошо. У этой команды есть что-то большее, чего нет у других, но ей нужно иметь правильный настрой для достижения цели. Мы видели это в начале третьего сета, а когда она забывает об этом, она такая же команда, как и любая другая.

Для меня полуфинал, конечно, будет чем-то эмоциональным не столько потому, что он пройдёт в Италии – меня интересует уровень конкуренции. Это придаёт ценность команде, нам важно выйти в полуфинал. В матче с Италией, думаю, буду очень эмоционален, ведь тренер оппонентов – мой друг, многих игроков я тренировал в клубах. Италия – это команда, которую нужно победить, и именно с такой командой мы хотим сравниться», – сказал Андреа Джани изданию Le Figaro.

«Мы не можем сказать, что выполнили свою миссию, дойдя до полуфинала. Миссия будет выполнена, когда у нас на шее будет медаль: по возможности, самая красивая», – сказал Николя Ле Гофф.

Польша — Сербия

Того же уровня и везения не хватило сербам, чтобы взять «своё», воспользовавшись ошибками поляков.

«Нужно устранить свои ошибки – их было 11 штук. Нужно быть более стабильными», – сетовал Никола Грбич, когда Польша невообразимо отдала стартовый сет. Две погрешности Вильфредо Леона в концовке (38% реализации) и привели Польшу к поражению.

Команду «подставил» и Лукаш Качмарек, реализовав в атаке два из семи, – он полностью провалил битву диагональных. Ведь на противоположном краю мячи вколачивал Дражен Лубурич: 9 из 14 и 64% реализации. Да, работал приём Польши, который помогал гораздо эффективнее задействовать центр: Норберт Хубер закрыл все четыре атаки на сетке. Уже по ходу матча поляки поправили атаку, и командная реализация поднялась до 75%.

В полуфинале вице-чемпион мира встретится со словенцами, которые знают, как побеждать красно-белых. Польская команда уже восемь лет не может взять матч у соперников по полуфиналу. 2015, 2017, 2019, 2021 – это годы, когда парни Георге Крету побеждали Польшу в плей-офф чемпионата Европы. И состав сборной почти не изменился с момента первой победы. В этом и сила Словении – игроки очень хорошо знают друг друга, они выступают в похожем составе, который подвергается лишь косметическим изменениям.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Тогда как тренер сборной Польши Никола Грбич всё ещё ищет оптимальную шестёрку для финальной фазы турнира. «Ранее у нас была претензия к тренеру Анастаси: он всё время играл одной командой… Трудно найти золотую середину, потому что теперь мы задаёмся вопросом: правильно ли поступает Никола, меняя таким образом состав, – уверен чемпион Европы 2009 года Пётр Гацек. – Сейчас самое время реализовать задуманный им план и сосредоточиться на игроках, которые с точки зрения подготовки должны показать свои лучшие качества в четвертьфинале».

Словения — Украина

Обе команды показали почти равную игру. Тройке словенцев противостояла пара крепких украинцев: защиту соперников разрывали Олег Плотницкий (16 очков) и Василий Тупчий (17), помогали им Юрий Семенюк (6) и Илья Ковалёв (8).

«В некоторых моментах яиц не хватило. Психологии? Нет, именно мужицких таких яиц. Где-то выйти и всадить мяч: как будет, так и будет. А мы боимся».

Словенцы значительно превзошли соперника по реализации атак (63% против 36%) и уверенно забрали стартовый сет. Они же закрыли и второй, правда, только при счёте 31:29, а украинцы даже имели сет-пойнт. Но с четвёртой попытки Клемен Чебуль оформил стартовую партию, подняв мяч в защите после удара Ковалёва.

Уверенная игра доигровщика Плотницкого и диагонального Тупчего в атаке наряду с обилием ошибок со стороны словенских нападающих (пяти аутов) позволила Украине взять третий сет. А в четвёртой партии на подачах Плотницкого команде удался хороший отрыв (с 9:9 до 13:9).

«Да, у меня не было пяти эйсов, но они и не нужны были. Мы хорошо держали подачу. Ребята зарабатывали очки блоком, в защите и на добивании. Если она долетала, они уже боялись. Иногда не надо отправлять её со всей силы. Надо просто подержать, потому что там люди уже стоят и боятся: стоят и уже назад откатываются», – поделился Плотницкий в интервью «Чемпионату».

Но подопечные Георге Крету быстро отыграли отставание – 15:15. В концовке украинцы вели 23:22, но не смогли дожать соперника: Тупчий ошибся на подаче, Юрия Семенюка блоком зачехлил Ян Козамерник, а затем словенцы смягчили блоком атаку Ильи Ковалёва – в контратаке забил Тине Урнаут и вывел свою команду в полуфинал.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Словенцы идут дальше, Украина готовится к матчам квалификации на Олимпиаду. «А что там восстанавливаться? Поспали, выпили пива и пошли дальше. Мы уже к этому привыкли: 120 дней провели вместе», – подытожил Плотницкий.