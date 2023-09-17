«Мы заставили Рим замолкнуть!» Неожиданная развязка волейбольного ЧЕ-2023

Поляки удивительно просто обыграли итальянцев у них же дома – 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) – и во второй раз в истории (впервые с 2009 года) стали чемпионами Европы. Эта битва также стала матчем-реваншем прошлогодней óчки за золото чемпионата мира – Италия оказалась лучше уже на домашней арене поляков. Медаль в Риме повлияла и на общий рейтинг FIVB, в котором победители обогнали россиян и стали четвёртыми.

К тому же команда Николы Грбича держит самую длинную серию побед в истории сборной – в финале чемпионата Европы она достигла 17 матчей.

Обе команды прошли турнир без поражений, уверенно они выиграли и свои полуфинальные матчи: Италия переиграла Францию (3:0), Польша – Словению (3:1). И, казалось, борьба в финале неминуема, а зрители «застряли» на добрые три часа. Но пресс собственного желания и ожидания 12-тысячной толпы, которая собралась на арене «ПалаЛоттоматика», сломали весь настрой: парни Фердинандо де Джорджи не вошли в игру. Плохой старт поначалу можно было списать на нервы, но чем дальше мы погружались в матч, тем яснее становилось, что итальянцам нечем крыть – не помогли и трибуны.

«Трудно поверить, что мы заставили умолкнуть этот зал в Риме, – сказал нападающий Александр Сливка в интервью Polsat Sport после матча. – Сегодня решающую роль сыграла подача: мы оттолкнули их от сетки, доставили им немало хлопот и заработали так несколько очков. Преимущество дома снова не сработало. Мы очень рады, потому что триумф в Италии приятен вдвойне».

С цифрами трудно спорить: графа «эйсы» перекрывает всё положительное, что было в игре подопечных де Джорджи.

Статистика матча

И как результат проваленный приём у Италии – 28% и 15% позитивного на старте против 53% – у поляков. Из-за чего до атаки передняя линия итальянцев добиралась не всегда, а про первый темп забыли и вовсе: всего восемь очков на двоих для Джанлуки Галасси и Алессандро Руссо. Тогда как у оппонента по расстановке Якуба Кохановского (9) и Норберта Хубера – 12. Те самые подачи последнего и расшатали защиту хозяев: если он душил эйсами в первом сете, во втором включился Вильфредо Леон.

Натурализованный кубинец и стал MVP финала: доигровщик набрал 13 очков при 45% эффективности в атаке. Его серия на подаче и решила исход второго сета и матча: как только итальянцы нащупывали атаку, поляки сбивали их настрой либо эйсами, либо защитой.

Леон — MVP матча Фото: eurovolley.cev.eu

Такого удачного года для польского волейбола ещё не было. За последние месяцы они выиграли всё: «Закса» взяла Лигу чемпионов, сборная – Лигу наций и чемпионат Европы. Но, как говорят сами поляки, на этом волейбольный год не закончен – ещё нужно заработать путёвки на Олимпийские игры в Париж.

Сборная Словении с бронзой на Евро-2023 Фото: eurovolley.cev.eu

Куда также собирается и Словения, которая на Евро не хочет сходить с пьедестала: бронза в 2023-м – уже третья медаль на ЧЕ подряд. За последние годы команда Георге Крету взяла ещё два серебра. Победой в матче за третье место они заглушили боль отборочных к Олимпийским играм в Токио-2020: когда в полуфинале они также вели в Берлине 2-0, но проиграли на тай-брейке всё тем же французам (9:15). Если бы они тогда выиграли партию, золотым медалистом стал бы кто-то другой.

И на этот раз уже в Риме парни Крету вели 2-0 и вновь довели счёт до равенства в партиях. Казалось, французы сломали их психологически – настолько третий и четвёртый сет игрались в одну калитку. Но на тай-брейке словенцы поставили отличную игру в защите и на блоке (12 «чехлов» против пяти – у французов), нападающие справились и с подачей. Не испортил игры и связующий Деян Винчич, прибывший в итальянскую столицу всего за день до матча на замену травмированному Грегору Ропрету. Он отлично организовал атаки, которые успешно завершали Клемен Чебуль, Тине Урнаут и Рок Можич. Последний и помог организовать приятный отрыв на подаче и повести на тае 9:6. Уже это преимущество Словения не упустила.

Права на видео принадлежат CEV.