«2,5 года с петлёй на шее». Как Валерий Карпин спас старейший волейбольный клуб Испании

11 лет Валерия Карпина в Испании запомнились не только успешной игрой за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию». За это время нынешний коуч сборной России по футболу открыл свой бизнес и стал меценатом – помогал многим спортивным клубам. Одним из таких была старейшая волейбольная команда Галисии «Виго», на какое-то время её даже переименовали в честь экс-футболиста.

От футболиста до девелопера

После яркого старта в «Спартаке» и трёх чемпионств Валерий Карпин, как и многие топы того времени, перебрался на юг Европы. Испанский вояж начался с «Реала Сосьедад», с которым тот позже добьётся лучшего результата в Примере с 1988 года – второе место. Так что после двух успешных лет в Стране Басков Карпина перекупила «Валенсия» – и почти тут же продала, как только он отыграл сезон. Обосноваться ему пришлось в команде «Сельта» из Виго, для которой период с Карпиным стал лучшим за многие годы: команда на протяжении нескольких сезонов финишировала в зоне еврокубков.

Крупнейший город района Галисии и стал в будущем меккой его околофутбольной деятельности. «Почему здесь, в Виго? Ну, мне нравится город, его люди и атмосфера, к тому же я провёл здесь пять сезонов, так что пустил корни. Я влюбился в эту местность, и у меня здесь много друзей». Как он признавался в интервью «Спорт-экспрессу», Виго по характеру жизни чем-то напоминал ему Москву, хотя и был менее динамичным. Спокойные и уютные городишки ему не нравились.

Карпин выступает за испанскую «Сельту» Фото: Getty Images

Манила и финансовая стабильность: в Испании он едва ли беспокоился о будущем. В спартаковский период Карпин получал $ 40 тыс. в год, в первые сезоны в Испании – $ 250 тыс., в середине 2000-х – в разы больше. Заработанные деньги футболист пустил в оборот: после завершения карьеры в 2005 году на них он открыл компанию Valery Karpin, чтобы заняться недвижимостью.

В начале 2000-х испанский рынок переживал расцвет – быстрый рост спроса на жильё привлекал иностранных инвесторов. Карпин занимался покупкой земли, строительством домов, квартир, коммерческих центров. Он скупил в общей сложности 17,5 тыс. квадратных метров недвижимости и стал одним из самых успешных бизнесменов Виго. Вместе с бывшим товарищем по команде «Сельты» и защитником «Реала» Мичелом Сальгадо также скупал ветхие здания и реконструировал. Его даже прозвали «галисийским Абрамовичем».

Однако не только предпринимательские проекты приносили пользу городу. После борьбы за выживание в Ла Лиге генеральный директор фирмы спасал от разорения спорт в регионе, финансируя велосипедную команду, регбийный клуб университета Виго и паралимпийского пловца.

«Есть веские причины для поддержки каждого из них, но я хотел помочь людям и спорту, насколько это возможно. Для меня это способ выразить свою благодарность за всё, что город сделал для меня», — говорит он.

Начал с волейбольной команды из Виго.

Старейший волейбольный клуб региона

«Виго» был основан в 1969 году на базе католической школы «Эль Пилар» и является старейшей командой галисийского волейбола. Первый взлёт в высшую лигу случился в 1971 году. Её лидерами они никогда не были, но несколько раз прикрывали топ-4. Однако были и серьёзные проблемы за 52-летнюю историю: с 1976 по 1992 год команда выпадала из высших дивизионов.

Так что полноценный камбэк случился в сезоне-1997/1998, когда команда дошла до финальной стадии Кубка Испании – стала девятой из 49 команд – и несколько сезонов даже выступала в еврокубках. Конечно, не без помощи меценатов: всего семь титульных спонсоров приходили на помощь клубу, а одним из последних была как раз компания Карпина, которая помогала с 2004 года по 2008-й.

Испанский волейбольный клуб «Виго» Фото: clubvigo.com

Такое важное подписание хранилось в секрете правлением, тренерским штабом и игроками. И вскрылось лишь на пресс-конференции: ликующий президент Гильермо Тоуза, по информации «Ведомостей», объявил о передаче 40% акций клуба Карпину. Как писала тогда испанская AS, он взял на себя погашение всех долгов.

«Для нас предложение Карпина стало приятной неожиданностью, ведь без поддержки мы бы не смогли выжить, – сказал Тоуза. – Теперь мы можем вздохнуть спокойно. Два с половиной года мы существовали с петлёй на шее, но теперь благодаря Карпину всё изменилось».

Разоткровенничался и сам Валерий Гергиевич. «Наша компания поговорила с бывшим советником по спорту, чтобы понять, можем ли мы помочь клубу в Виго, и Сантьяго Домингес дал добро. Важно, чтобы спорт имел поддержку частных компаний, а для города жизненно важно сохранить единственную галисийскую команду в дивизионе. Поэтому для меня большая честь спонсировать его».

На церемонии он появился не с пустыми руками – во время подписания держал в руках именную футболку клуба с названием и анаграммой собственной строительной компании. Карпин в любое время мог присоединиться к команде в качестве полевого, если он того пожелает. «У него будет место в составе, когда он захочет», – сказал президент клуба.

Экс-футболист не стал отнекиваться – он любил волейбол, но так за команду заигран не был. «В школе в России я играл в волейбол. Жизнь – это не только футбол, и я надеюсь подать пример другим компаниям в этом городе, чтобы они решили поддержать иные виды спорта», – пояснил бизнесмен.

Команда при Карпине стартовала в Суперлиге, но не очень удачно: закончила сезон 12-й. А пару лет спустя рухнула в лигу рангом ниже – Суперлигу-2, но второй закрыла сезон-2007/2008 и вновь поднялась в главный чемпионат страны, правда, уже без российского спонсора. Клуб так и не добился большого спортивного успеха на внутренней и международной арене, а в последние десять лет не покидает второй по силе чемпионат, где до сих пор балансирует на грани банкротства. Руководство в поисках нового спонсора с 2010 года, а вместе с тем и денег – для прописки в испанской Суперлиге надо платить € 65 тыс.

«Мы не только выходим соревноваться в Суперлиге-2, но у нас также есть вторая команда, молодёжная команда, кадетская команда, детская команда, юниорская команда, – объясняет президент клуба Тоуза. – Сотни детей в структуре клуба».

Пловец-паралимпиец Себастьян «Чано» Родригес Фото: Из личного архива Себастьяна Родригеса

Помимо целых команд, Карпин оказывал помощь и отдельным спортсменам – известному в Испании пловцу-паралимпийцу Себастьяну «Чано» Родригесу. Испанец загремел за решётку по подозрению в принадлежности к террористической группировке GRAPO и соучастии в убийстве. Уже в камере он объявил голодовку и стал инвалидом. На свободе Родригес всерьёз занялся спортом и даже поехал на летние Паралимпийские игры 2004 года при финансовой поддержке Карпина.

«Если бы не он, мне просто не на что было бы добраться до Греции», – благодарил российского мецената Чано. «Он осознал ошибки молодости и проявил себя большой личностью, человеком мужественным и высоко одарённым», – заметил по этому поводу сам Карпин. В Афинах Родригес взял три золота и бронзу.

Банкротство

Но в 2008 году строительный бизнес Карпина начал идти на спад, а в 2011-м в интервью Валерий Георгиевич признавался, что и вовсе отошёл от дел. «В кризис дела несколько приостановились, всё движется не такими темпами, как раньше. Зато бизнес теперь не отбирает много времени. Слежу издалека, причём безболезненно для дела. Есть управляющие компанией, которые отчитываются о работе, но моё непосредственное присутствие на месте особенно не требуется». Тогда же руководство отошло и от дел волейбольного клуба: команду спасло правительство региона, взяв на себя 64% бюджета.

Валерий Карпин на посту главного тренера сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На компанию Карпина власти подали в суд, чтобы взыскать € 1,9 млн неуплаченных спонсорских взносов. Спустя три года выяснилось, что выплачивать долг нечем: имущество заложено в банках, а личных средств не хватит. В 2015 году его испанская компания окончательно закрылась. В России бизнес он уже не строил – занимался только футболом, где в последнее время со сборной России в условиях отстранения вынужден играть лишь товарищеские матчи.