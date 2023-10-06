Нашлась лазейка! Российские волейболисты сыграют на Кубке Европы, несмотря на отстранение

Стояновский и Лешуков не выступали на международной арене полтора года!

Пока в некоторых видах спорта лишь рассуждают, нужно ли нашим атлетам выступать на международных стартах, в пляжном волейболе перешли от слов к делу. Там нашли изящную лазейку для ведущих спортсменов.

Наши чемпионы – под флагом Азербайджана

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова станут участниками нового клубного турнира – Кубка Европы по пляжному волейболу. Соревнования пройдут под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Как же получилось обойти действующие санкции в отношении наших спортсменов? Всё просто: россияне выступят в составе азербайджанских команд. Лешуков и Стояновский уже заявлены за клуб «Маров», а Мотрич и Ахметова будут играть за «Азеррэйл» (оба — из Баку).

Кубок Европы среди клубных команд станет первым с марта 2022 года международным турниром, в котором примут участие российские волейболисты.

У наших мужчин есть высокие шансы показать себя наилучшим образом. Лешуков и Стояновский совсем недавно блистали на Кубке столетия. В финале турнира эта пара обыграла Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова со счётом 2:0. Так что россияне в хорошей форме, а уж опыта, чтобы бороться за высокие места, им не занимать. Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым добывал золото чемпионата мира – 2019 и серебро Олимпиады-2020. Лешуков же в 2019-м вместе с Константином Семёновым был вице-чемпионом Европы.

Да, в случае победы наших спортсменов над стадионом поднимут флаг Азербайджана. Но лучше уж россияне будут выступать на мировой арене, чем смотреть соревнования по телевизору или думать о смене паспорта.

В случае победы наших спортсменов над стадионом поднимут флаг Азербайджана Фото: РИА Новости

«Я уже перестал ждать»

О необходимости выступать на больших соревнованиях высказался и сам Стояновский. По его словам, в пляжном волейболе невозможно создать внутренний чемпионат столь же конкурентный, как и мировые турниры.

«Невозможно вырастить 20 команд одного уровня, чтобы они соревновались друг с другом – кто-то обязательно будет сильнее. У нас богатый опыт на международной арене, поэтому доминируем на внутренней. Мы и ещё одна команда – Слава Красильников и Костя Семенов. Мы со Славой – призёры Олимпийских игр. Очевидно, наши команды будут сильнее, чем остальные».

Высказывался Стояновский и по поводу возможного возвращения:

«Это всё равно правительственные решения: решают не спортсмены. Даже если они могли бы что-то сделать, сомневаюсь, что это им нужно. Такой контекст в мире, что к нам не очень хорошо относятся. И самим себе, думаю, они не хотят портить жизнь. Поэтому все ждут какой-то развязки, окончания.

Я уже перестал ждать. Конечно, хотелось бы вернуться прямо завтра».

Первый шаг на пути к возвращению, похоже, сделан.