Питерский «Зенит» потерпел первое поражение в Суперлиге. Одноклубники из Казани сильнее!

Одним из ключевых матчей 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги стало захватывающее дерби двух «Зенитов» – казанского и питерского.

Гости из Северной столицы приехали в Казань в качестве одного из лидеров чемпионата. Команда Виктора Сидельникова занимала второе место, после трёх побед в трёх первых матчах. А подопечные Алексея Вербова располагались на крайне непривычной для них восьмой строчке.

Но статистика очных встреч двух «Зенитов» в официальных играх однозначно была в пользу хозяев вчерашнего матча: 18 побед у Казани против пяти у Питера. Да и после неуверенного начала нового чемпионата волейболисты из столицы Татарстана явно набирали ход и полторы недели назад на своей площадке уверенно взяли верх над московским «Динамо» в матче за Суперкубок.

В стартовом составе гостей было немало любопытных изменений: с первых минут на площадке появились резервисты Алексей Сафонов и Фёдор Тихонов, в диагонали – Павел Железняков, основной либеро – Семён Кривитченко. У хозяев изменение было одно: вместо Артёма Вольвича — Роман Романовский.

Благодаря отличному приёму комбинационную игру показывал связующий Казани Майка Кристенсон: загружал центр сетки и подключал пайп. Отличные подачи казанцев — сначала Максима Михайлова, а затем и Сэма Деро — позволили увеличить разницу в счёте до шести мячей. У гостей на площадке в форме полевого игрока появился Женя Гребенников, для усиления игры на задней линии. Команде Виктора Сидельникова удалось набрать три очка, но на судьбу партии это коренным образом не повлияло: казанский блок поставил точку – 25:18.

С эйса Романа Романовского начался второй сет. Затем Деро в непростой ситуации забил из шестой зоны. А «Зенит» из Санкт-Петербурга, как и в первой партии, совершал много ошибок на подаче, и это значительно усложняло им игру в погоне за хозяевами площадки. Во второй партии на площадку снова вышел Женя Гребенников, и на его подаче гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. А вот у Алексея Вербова аналогичная замена для усиления подачи не сработала: Сурмачевский допустил ошибку. В концовке партии, как всегда, надёжен в нападении был Максим Михайлов. Роман Романовский усложнил приём питерским волейболистам и сделал брейк для своей команды. А завершилась партия красивой комбинацией Майки Кристенсона и Дмитрия Волкова в центре сетки – 25:23.

В третьей партии Кристенсон продолжил результативно взаимодействовать с нападающими в центре сетки. У хозяев возросло количество ошибок на подаче, но они компенсировали это результативным съёмом с первого мяча. А затем и вовсе случился провал в нападении: стал ошибаться опытный Максим Михайлов. При этом вовремя «включился» блок у гостей, а Семён Кривитченко доставал просто невероятные мячи в защите. И преимущество оказалось уже на стороне «Зенита» из Санкт-Петербурга – 16:11. Новый выход Жени Гребенникова на подачу привёл к эйсу в его исполнении, и это было первое очко, которое заработали питерцы на подаче. Казанские волейболисты же в концовке смогли отыграть два сетбола, однако этого было недостаточно для спасения. «Зенит» из Санкт-Петербурга забрал партию – 25:23.

А в четвёртом сете равная борьба была лишь до счёта 4:4. Затем казанцы благодаря атаке Михаила Лобинского, который заменил в третьем сете Сэма Деро, и успешным действиям блокирующих повели в счёте – 9:5. Михаил также отметился очком на подаче. Крайние нападающие казанского «Зенита» увеличили разрыв в счёте до семи мячей – 17:10. В этот момент Алексей Вербов выпустил Кирилла Клеца вместо Максима Михайлова. И диагональный продолжил набирать очки для своей команды, чередуя силовые атаки с обманными ударами. Как ни старались подопечные Виктора Сидельникова, но навязать борьбу в сете они так и не смогли. Волейболистам Казани удалось удержать солидное преимущество до конца партии – 25:15.

Казань отпраздновала победу в матче и продолжила восхождение вверх по турнирной таблице после неудачного старта. А у Санкт-Петербурга – первое поражение.