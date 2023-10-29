«Хочется, чтобы так было всегда». Развязка в дерби за Суперкубок осталась за «Зенитом»

Казанский «Зенит» прервал неудачную серию из поражений с топами и завоевал первый титул в сезоне. В матче за Суперкубок подопечные Алексея Вербова расправились с московским «Динамо», которому пару недель назад проиграли Кубок Столетия.

С того момента небольшие изменения претерпели оба состава: приехали легионеры. Казанцам пасовал Майка Кристенсон, со сборной США недавно отобравшийся на Олимпиаду в Париже. Из второй зоны «Динамо» мячи заколачивал Цветан Соколов, завершивший карьеру в национальной команде Болгарии. Но проблема была вовсе не в приехавших «новичках».

«Провалились в четвёртой зоне очень прилично. Не забили много важных мячей. На той стороне стоит искушённый соперник. Получив такую возможность, они блокирование перевели на Цветана. Конечно, какие-то моменты уже получались менее эффективными, чем могли бы быть. Несмотря на сухой счёт, победа не далась «Зениту» легко», – сказал во флеш-интервью тренер москвичей Константин Брянский.

Именно оттуда на счёте 23:24 в первой партии не вколотил Антон Семышев. Восемь своих ошибок у «Динамо» против всего трёх у Казани и сделали разницу, когда один мяч был критичным и делал итог сета. И если в такие моменты обычно выручала рискованная подача, то накануне её мощь совсем пропала. Главный эйсмен Павел Панков регулярно вводил мяч в игру, лишь раз допустив ошибку, но так и ушёл с площадки без первой навылет. Раз не было затруднений, то Майка Кристенсон ускорял как хотел, разрывал блок – уже москвичи терялись: кого же крыть?

Плюс собственные ошибки, которые регулярно подводили в решающий момент: две равные концовки остались за хозяевами.

«Мы однозначно могли сыграть чище. В ключевых моментах совершали ошибки. Мяч выигрываем – касаемся сетки. Эти моменты, по сути, были переломными. Касание сетки в первой партии привело к тому, что соперник затем набрал несколько очков подряд, сравнял счёт и вышел вперёд. Мы упускали своё преимущество, отдавали игровую инициативу. «Зенит» сыграл хорошо, более слаженно», – предположил Брянский.

Во второй партии москвичи также вели на старте, но расплескали всё преимущество за счёт невынужденных. 6:10 за одну расстановку превратились в 11:10. Ощутимыми стали неоднозначные действия в защите. При 13:12 после приёма Дмитрия Волкова мяч на глазах у Соколова и под его контролем влетел в поле – тот его решил пропустить.

Права на видео принадлежат ВФВ. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Зенита».

При лучшей процентовке приёма москвичей по ходу матча (44% позитивного против 35%) блок соперника находил их атаки куда чаще: шесть раз чехлили гостей. Если «Динамо» давило до пола и ошибалось, атака «Зенита» работала мягче – на подстраховке, где-то вовсе оставляя мячи для второй и третьей волны нападения. Тогда же проснулся на доигровке и Дмитрий Волков, которому Майка пасовал в самых неоднозначных ситуациях. За матч он допустил лишь одну ошибку в 23 попытках. Ничем ему не уступал и другой игрок четвёртой зоны Михаил Лабинский, который в итоге с 52% реализации стал героем финала.

«Откровенно говоря, Михаил Лабинский не был нашим первым выбором на блоке. Парень выдержал, молодец», – заключил Брянский.

К тому же казанцы хотели оправдаться перед болельщиками после отданного Кубка Столетия в Калининграде, когда москвичи буквально перевернули матч с 0:2. Или после невнятной игры в Новосибирске в регулярке чемпионата с «Локомотивом» (0:3).

«Я не припомню такого зала. Это было бесподобно! Последний раз, наверное, такая атмосфера была, когда Леон приезжал с «Перуджей». Мы даже сами удивились, что столько болельщиков пришло нас поддержать в это непростое время для команды. Было вдвойне приятно испытать победные эмоции», – сказал после матча главный тренер «Зенита» Алексей Вербов.

«Было понятно, что начало сезона будет тяжело даваться, учитывая состояние легионеров. Кристенсон прилетел и всего несколько тренировок провёл до этого матча. У нас есть отличный инструмент, который требует небольшой настройки. Я понимаю, что мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Эта команда способна на многое. Это не может не радовать. У нас есть молодые ребята: Фёдоров, Лабинский, Романовский, которые быстро развиваются. Их энергией подпитываются и все остальные.

В Новосибирске мы старались, но играли плохо. В целом в чемпионате есть четыре-пять команд, которые ничем не отличаются по классу. Новосибирск, «Динамо», Питер, Белгород подтягивается потихонечку. Сегодня «Динамо» было в одном шажке в первой партии, абсолютно рядом во второй. Всё могло перевернуться в любую сторону, как было в Кубке Столетия. Рад, что мы довели матч до победы и отблагодарили зал за сумасшедшую поддержку. Очень хочется, чтобы так было всегда. Хотя бы почаще», – подытожил результат Вербов.