Битва двух лучших волейбольных команд России — это особый бренд. Чем известна «классика»?

Особая история в российском волейболе

В российском спорте вот уже второй год существует замечательный бренд – «классика отечественного волейбола». Под этими словами понимается противостояние двух самых титулованных клубов страны – «Белогорья» и «Зенита-Казань», обрамлённое классными отсылками к истории.

В прошлом сезоне в столице Татарстана команды сыграли в ретроформе. Казанцы примерили комплект сезона-2006/2007, когда они впервые стали чемпионами России. А белгородцы вышли в форме сезона-2012/2013, по ходу которого они пока в последний раз выиграли чемпионат и Кубок страны.

«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» в ретроматче Фото: zenit-kazan.com

Ко второй встрече, состоявшейся в декабре 2022-го, были также подготовлены специальные комплекты формы. На заднюю часть футболок нанесли фамилии всех волейболистов, которые когда-либо играли за команды в чемпионатах России. У «Белогорья» получилась 231 фамилия, у «Зенита» — 138.

Фамилии на задней стороне формы игрока «Белогорья» Фото: belogorievolley.ru

Почему «Белогорье» – «Зенит-Казань» – это классика?

В общем-то, всё просто. «Зенит-Казань» и «Белогорье» – это два самых титулованных клуба в российской истории. На двоих – 19 титулов!

Правда, стоит отметить, что клубы доминировали на российской арене в разное время. Если белгородцы блистали в конце 1990-х и начале 2000-х годов, то казанцы смогли добраться до своего золота только в 2007-м.

Эти два клуба сыграли между собой огромное количество матчей, но титульных встреч у них было не так уж много – лишь восемь. В плей-офф они намного чаще встречались на стадии полуфиналов, а свой первый финал провели в лишь сезоне-2009/2010, разыграв золотые медали чемпионата России.

«Зенит» в 2010-м Фото: zenit-kazan.com

Но параллелей и пересечений у «Белогорья» и «Зенита» множество.

Примечательно, что свой первый чемпионский титул волейболисты из Казани завоевали, когда костяк их команды составляли белгородские игроки – доигровщики Сергей Тетюхин и Александр Косарев, а также связующий Вадим Хамутцких. Это было и мощное усиление, и ослабление одного из главных соперников. С тех пор составы менялись, приходили и уходили именитые игроки: Алексей Кулешов, Андрей Егорчев, Алехандро Спайич, Георг Грозер, Дмитрий Мусэрский, Дмитрий Фомин, Игорь Шулепов, Ллой Болл, Клэйтон Стэнли, Мэттью Андерсон, Вильфредо Леон и многие другие. Но при этом результат оставался неизменным: «Зенит» почти целое десятилетие доминировал в чемпионате страны, выиграв 9 из 10 чемпионских титулов (2009-2012, 2014-2018). А в 2013-м победную серию команды Владимира Алекно прервало именно «Белогорье», взявшее над казанским «Зенитом» верх в полуфинальной серии – 3-1.

По количеству побед в чемпионатах страны сейчас лидирует Казань: 11 раз команда поднималась на верхнюю ступень пьедестала. Последний раз это было в прошлом году: казанские волейболисты выиграли финальную серию у московского «Динамо» – 3-0. У «Белогорья» всего восемь золотых медалей. Первая из них в далёком уже 1997-м, а последняя – как раз в 2013-м.

«Белогорье» в 2013-м Фото: zenit-kazan.com

Кто выиграет «классику» в ноябре 2023-го?

На старте этого сезона команды уже встречались Кубке Столетия. Команды обменялись победами: в первой встрече сильнее были волейболисты из Белгорода – 3:1. Во втором матче подопечные Вербова взяли реванш (3:0) и прошли дальше, оставив «львов» вне финала. Но в итоге «Зенит» занял лишь второе место в новом турнире, пропустив вперёд столичное «Динамо».

В Кубке России казанцы уже смогли пробиться в четвёрку лучших, а белгородцам вновь не повезло: они проиграли «Локомотиву».

В таблице чемпионата России по итогам четырёх туров команды идут вровень: по три победы. Казанцы во втором матче Суперлиги проиграли «Локомотиву», а белгородцы в 3-м туре не смогли справиться с «Нефтяником».

Интригующим будет и противостояние тренеров. Александр Волков в прошлом сезоне ещё был игроком «Зенита», а теперь – тренер «Белогорья».

Интересно и то, что в белгородском клубе важную роль по-прежнему играют Тетюхины. Легенда и «Белогорья», и «Зенита» Сергей Тетюхин «руководит» командой уже не на площадке, а за её пределами. Он сменил Геннадия Шипулина на посту главы клуба. А Павел Тетюхин, который, как и его отец, является доигровщиком, теперь является лидером команды.

Вечером, 15 ноября, два именитых клуба сойдутся в рамках чемпионата страны. И напишут очередную главу «классики отечественного волейбола».

Матч состоится в Туле, начало в 19:00.