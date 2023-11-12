«На то они и чемпионы». «Большая четвёрка» оккупировала волейбольный Кубок России

Только завершился 4-й тур Суперлиги, как командам играть ответные матчи в Кубке России. Новосибирский «Локомотив» оформил «Белогорье», питерский «Зенит» взял верх над «Факелом» из Нового Уренгоя, их тёзки из Казани оказались сильнее красноярского «Енисея», а московское «Динамо» — кемеровского «Кузбасса».

В полуфинале «Локомотив» встретит «Зенит-Казань», «Зенит СПб» — «Динамо». Ориентировочные даты матчей — 25 ноября и 2 декабря. «Чемпионат» подводит итоги четвертьфиналов.

«Локомотив» — «Белогорье»

Первый матч – 3:0

Наверное, самая принципиальная пара Кубка России – клубы топ-5! Как и в первом матче, где новосибирцы оказались сильнее в трёх партиях, накануне всё решили пару эпизодов. Эйс Константина Абаева в либеро Романа Брагина пришёлся как раз на концовку упорного первого сета. Эта же выбивающая подача, только планером от Сергея Савина подарила «Локо» брейковое очко во второй партии: новичок из Китая Джан не справился на приёме, а Илья Казаченков со второй зоны вколотил от блока в аут. Уже делом техники было забрать партию, а с ней организовать выход в 1/2 финала.

После двух партий для подопечных Пламена Константинова матч потерял всякое турнирное значение, так что коуч полностью сменил шестёрку, а точку в матче хозяева поставили вновь эйсом в четвёртой партии – 25:21.

Самым результативным игроком стал доигровщик «Белогорья» Цзининь Чжан (12 очков), больше всего очков в составе новосибирцев настрелял Казаченков (11).

Павел Тетюхин Фото: vk.com/belogorievolley

«Здесь выступили лучше, чем в Туле. Возможно, спал груз ответственности после нашего феерического поражения в первом матче. Если по партиям разбирать, не получилось примерно то же самое. Очень равная игра в первом сете, много ошибок, это связано с риском. Да и сетболы были, в концовке было больше моментов, чем у «Локо». Но не получилось их реализовать. Как будто продолжение матча в Туле. Во втором сете тоже шли ровно, но так и не нашли своего момента, найти тот самый один важный мяч. Пока это наша самая большая проблема. В третьей и четвёртой партии все игроки могли ощутить эту атмосферу в Новосибирске. Тут всегда играть одно удовольствие, люди ходят на матчи и любят волейбол», – сказал после матча Павел Тетюхин.

«Зенит-Казань» — «Енисей»

Первый матч – 3:1

После гостевой победы со счётом 3:1 казанской команде дома достаточно было выиграть два сета, и она быстро справилась с этой задачей. Казанцы хоть и выиграли матч, но сделали это «грязно», как потом во флеш-интервью объяснил журналистам Кирилл Клец: только 17 ошибок на подаче, четыре – с приёма и девять – в атаке. Но хозяева полностью переиграли соперников в розыгрышах: 48% реализации атак (против 40% у «Енисея»), 11 блоков против восьми у красноярского клуба, шесть эйсов против четырёх у гостей. У «Зенита» в старте после длительного перерыва появился диагональный Кирилл Клец, который реализовал в итоге 35% в атаке. «Я только начал с Майкой тренироваться. Нам нужно почувствовать ритм. Думаю, в будущем будут хорошие цифры.

Круто, что дали поиграть, – продолжил Клец. – Старался воспользоваться шансом, сделать результат. К сожалению, мы опять «грязно» сыграли – как и в предыдущем матче с Питером, было много ошибок».

«Енисей» Фото: vk.com/vcenisey

«Начали очень плохо. 2:7 сразу был счёт. На то Казань и чемпионы – если получают преимущество, с ними сложно бороться. Но потом мы перешли в равную игру, шли очко в очко. Вторая и третья партия понравились. Казань в обоих матчах давала нам шансы. Здесь вторую партии могли забрать. Не повезло. Был высокий отскок. Всё думал – аут, а мяч зацепил линию. Было бы 1-1, и всем сразу стало бы гораздо интереснее», – сказал старший тренер «Енисея» Юрий Маринин.

«Зенит СПб» — «Факел»

Первый матч – 3:2

В первом матче Кубка России «Зенит СПб» едва унёс ноги от поражения в Новом Уренгое: встреча закончилась на решающем тай-брейке, а хозяева едва не оформили главную сенсацию в четвертьфинале. Накануне же всё для питерцев закончилось быстрее, а главная борьба завязалась лишь в концовке встречи. Тогда на площадку классно вошёл центральный Александр Мельников. Только на сетке новоуренгойцы поставили семь блоков – для сравнения, у Питера таких четыре за всю игру.

Блокирующие «Факела» просто «съедали» атаку «Зенита»: даже вели 21:24, но концовку провалили. Сначала Владислав Бабкевич проткнул сетку на подаче, затем ошибка Никиты Морозова из второй зоны, а сравнять счёт (24:24) удалось усилиями Жени Гребенникова, поднявшего важный мяч в защите, который потом вколотил Иван Яковлев. Питерцы выравнялись и затем плавно наращивали преимущество, реализовав его в победу на подаче Виктора Полетаева.

«Факел» Фото: vk.com/fakelvolley

Нехватку концентрации на важных мячах главный тренер «Факела» Роман Емполов списал на усталость. «По отдаче вопросов нет, есть по состоянию игроков. Как исправить ошибки? Поменять график – играть каждые три дня невозможно». Отсюда и 18 ошибок на подаче и восемь с игры при лучшем приёме.

«Тактически всё разобрали, но, к сожалению, в третьей партии вели и решили, что уже закончили – «Факел» сдастся. Они поменяли диагонального, он забил несколько мячей, подал. Создаём трудности себе, а потом с честью решаем. С такого счёта нельзя доводить до двух сетболов соперника. Когда нас прижали, мы перестали подавать – многое летело в сетку или в аут от неуверенности. И упростили совсем подачу. В этом компоненте надо добавлять», – объяснил равную борьбу в концовке Виктор Сидельников.

«Динамо» — «Кузбасс»

Первый матч – 3:1

«Кузбасс» просто не вышел на площадку. Так что многого от «Динамо» и не требовалось. Достаточно увидеть цифры самого результативного – у диагонального Цветана Соколова скромные 11 очков. Не помешали москвичам легко забрать матч и собственные ошибки: только на подаче их 15 штук (когда эйсов шесть). Но в атаке сыграли почти идеально, имея лишь одну невынужденную против восьми – у соперника. В третьем сете на площадке даже появились диагональный Романас Шкулявичус, блокирующий Максим Белогорцев и доигровщик Ярослав Подлесных.

«Первая партия оказалась простой по счёту, но она была выиграна на высокой концентрации. Ребята изначально вышли на площадку, понимая кубковый характер встречи. Благодаря концентрации мы очень прилично прессинговали соперника на подаче, плюс мы цепляли блоком и реализовывали доигровочные мячи. С нами в этот момент было сложно. Выигрыш двух партий обеспечил нам выход в полуфинал, после чего удалось выпустить на площадку игроков резерва. Парни молодцы, бились. Были определённые шероховатости в начале третьего сета, но в итоге мы победили. Поздравляю команду с выходом в полуфинал», – объяснил Константин Брянский.