Нервы были на пределе. «Белогорье» и «Динамо-ЛО» рубились друг с другом до тай-брейка

10-й тур мужской волейбольной Суперлиги открывал матч «Белогорья» и «Динамо» из Ленинградской области. Это команды, которые последние два года являются непримиримыми соперниками в чемпионате.

Интерес к игре подогревали составы обоих клубов. В прошлом туре команда из Соснового Бора удивила, выйдя на площадку с тремя доигровщиками, но без диагонального. Этот манёвр сработал и в ленинградском дерби: команда Александра Климкина одержала победу над «Зенитом». И если у «Динамо-ЛО» были плановые замены, то в стане белгородцев они вынужденные. В матче с солигорским «Шахтёром» майку либеро пришлось надевать Павлу Тетюхину, а его место в составе занял Станислав Маслиев, который отлично показал себя, показав высокую результативность – 18 очков (73%).

Если с травмами «львы» разобрались, то вот с простудными заболеваниями – не совсем. За несколько часов до начала матча спортивный директор «Белогорья» Дмитрий Ильиных объявил, что из-за лёгкого недомогания в игре не примут участия Мохаммед Аль Хачдади и Юрий Цепков.

С первых минут, как и ожидалось, у белгородского клуба в диагональ вместо марокканца вышел Иван Подребинкин, а пару Павлу Тетюхину в доигровке составил Маслиев. В этот раз Станислав сыграл довольно скромно: всего девять выигранных мячей из 21. Поэтому в третьей партии он уступил место Руслану Галимову. В квадрате для запасных начал игру и Чжан Цзининь – главный тренер «Белогорья» решил поберечь нападающего после перенесённой вирусной инфекции, но тоже только до четвёртого сета. А у «Динамо» же в Тулу не приехал Тодор Скримов, и Климкин применил стандартную схему с двумя доигровщиками и диагональным Сергеем Пирайненом.

Мужская волейбольная Суперлига — 2023/2024 Фото: ВК «Динамо ЛО»

В первой партии команды «вкатывались» в игру: обменивались результативными атаками, пытались нащупать свою подачу и организовать блок (всего одно очко на обе команды в этом элементе). Так продолжалось до счёта 17:17. Концовку партии белгородцам удалось провести на одном дыхании благодаря отличной защите и атакам Маслиева – 25:19.

Но стоило «Динамо-ЛО» усилить подачу во втором сете, как игра перевернулась в их пользу. «Сначала плохо подавали, потом наладили подачу, и у нас стало получаться. Выбивали с приёма и блокировали игроков Белгорода», – вот слова Дениса Бирюкова после матча.

Динамовцы почувствовали уверенность после серии подач капитана команды. Второй сет завершился со счётом 25:22. Да и в третьей партии «Динамо» уверенно доминировало, причём порой преимущество выглядело подавляющим: по-прежнему выручали подача и блок, который раз за разом останавливал атаку «Белогорья».

Сосновоборцы добыли семь очков в этом компоненте, и очередной «чехол» сделал счёт сокрушительным для Белгорода – 10:20. Именно тогда Александр Волков решился на замены: отправил в бой Цзининя и Галимова вместо Тетюхина и Маслиева. После этого гости немного занервничали и упустили инициативу, позволив «львам» подобраться ближе –22:24. Но сет всё равно не отдали и довели до победы.

Мужская волейбольная Суперлига — 2023/2024 Фото: ВК «Динамо ЛО»

Упорная борьба в конце третьего сета добавила куража белгородцам в четвёртом. Динамовцы тщетно пытались отловить блоком китайского доигровщика, который просто не замечал рук соперников. Ещё и очком в атаке в дебютном матче отметился Артём Александров, заменивший Сергея Червякова. «Динамо», не оправившись от такого напора, стало допускать свои ошибки и уступило. Мощные подачи Галимова перевели игру в пятый сет.

В укороченной партии вновь доминировали гости. Два результативных блока и эйс Артёма Довганя позволили им сменить стороны с преимуществом в три мяча – 8:5. Вновь Бирюков на своей подаче создавал сопернику проблемы. А остальное доделали Сергей Пирайнен и Марко Ивович – 15:10. Важнейшую победу в равной игре одержали динамовцы из Соснового Бора.

О том, как складывалась игра, рассказал Ярослав Василенко, старший тренер «Динамо-ЛО»: «Первая партия была более-менее ровная, но проиграли в приёме и атаке. Поэтому договорились усилить подачу, что получилось, завязали борьбу и рады, что победили в итоге. В четвёртой партии сказались замены у Белгорода, они поменяли доигровщиков, пришлось перестраиваться, так как игра у «Белогорья» поменялась. Долго пытались приноровиться. Белгород ответил своей подачей, поэтому пришлось решать всё в пятой партии. Там мы произвели небольшие изменения и смогли победить».

Самым результативным игроком стал Сергей Пирайнен, набравший 23 очка, следом за ним с 22 выигранными мячами – Денис Бирюков. В составе «Белогорья» больше всех настрелял Иван Подребинкин – 18.

Победа над белгородской командой позволила динамовцам из Соснового Бора сравняться с ними по количеству побед и переместиться на седьмую строчку. Команда Александра Волкова осталась на пятом месте.

Следующий тур состоится уже в эти выходные. «Львы» отправятся в Новый Уренгой, где встретятся с «Факелом». «Динамо-ЛО» также сыграет на выезде, его соперником станет команда «Шахтёр» из Солигорска.