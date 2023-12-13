Старший тренер «Белогорья» объяснил, почему клуб уступил «Динамо-ЛО»

Старший тренер волейбольного клуба «Белогорье» Леонид Кузнецов после встречи команды с ленинградским «Динамо» в рамках 10-го тура мужской Суперлиги объяснил причину поражения белгородского клуба.

«Многие игроки команды перенесли сильную простуду, и потеря любого игрока сказывается, но надо уметь бороться также и с этим. К сожалению, ошибки в нашей игре не позволили нам сегодня выиграть. После первой партии проиграли блок и приём. Если у нас страдает приём, это сказывается на нападении, и получаем хороший блок противника. Это всё взаимосвязано. Где, может быть, и батареечки подсели. Хотели заменами внести новую кровь. Также эмоции сегодня были не те. Выход Артёма Александрова – это стратегия клуба, даём развиваться молодым игрокам, подводим их к основной команде. Хорошо вышел, на мой взгляд. В пятой партии, как и в других проигранных, сказался приём. Нас начали отводить от сетки, и мы были вынуждены играть на высоких мячах и организованном блоке, что для нас сегодня оказалось довольно сложно», – объяснил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Белогорье» в Туле уступило «Динамо» из Ленинградской области со счётом 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15). По итогам встречи белгородская команда занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ленинградское «Динамо» с 17 очками на седьмой позиции.