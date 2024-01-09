Центральный матч женской Суперлиги — огонь! Эбрар добила «Динамо» и установила рекорд

Встреча двух последних команд – чемпионов России состоялась в Калининграде в рамках 15-го тура женской Суперлиги. В этом сезоне «Локомотив» и «Динамо» уже успели сыграть во всех турнирах, но вот яркими победами в них могли похвастаться только московские волейболистки. «Локо» лишь раз удалось нанести поражение бело-голубым в первой игре Кубка России, который был сыгран в Калининграде. Все матчи между командами заканчивались в трёх партиях, не считая «золотого» сета, который понадобился в полуфинальной серии для выявления победителя пары.

В отчётной игре все основные действующие лица были в обойме с первых минут встречи. В заявку «Локомотива» после долгой паузы вернулась Татьяна Толок. Доигровщица даже выходила на площадку в каждой партии для усиления блока, но очками, увы, не отметилась. Основную же нагрузку, как и угрозу в нападении, несла другая волейболистка – Эбрар Каракурт. Которая по итогам встречи установила свой личный рекорд по результативности, показав просто феноменальные показатели. Турчанка реализовала 35 атак из 73! И в очередной раз показала, что является лидером калининградской команды.

Болельщики, пришедшие 8 января в «Янтарный», увидели красивую и яркую битву грандов российского волейбола последних лет. Противостояние двух лучших диагональных было украшением этого волейбольного вечера.

Москвички сыграли чище по ошибкам: 14 против 21 у «Локо». И на приёме явно были надёжнее, показав 55% позитива и 33% отличного, когда у хозяек было 45% и 28%. Зато «Локомотив» переиграл «Динамо» в тех элементах, которые приносят очки (атака – 66:55, блок – 16:12, подача – 6:4). Это и стало одной из составляющих, принёсших победу калининградскому клубу.

Другая составляющая – превосходная командная игра, о которой сказал главный тренер «Локомотива» Радослав Арсов после матча:

«Отличная игра команды! Блестящая работа! Играли сердцем, душой. В четвёртой партии было тяжело физически, что неудивительно. Против нас играли волейболистки мирового уровня, и нужно много сил, чтобы остановить их. И здесь огромная благодарность нашим болельщикам, которые своими эмоциями зажигали наших игроков. И я всеми силами старался им помочь, хотя после болезни было и непросто. Да, Эбрар Каракурт провела блестящий матч и всё решила в его концовке. Но все девочки молодцы, выполнили, что от них требовали. Победила команда!» – восхищался тренер.

Начало за хозяйками

С самого начала встречи «Локомотив» повёл в счёте – 4:1. Московские волейболистки выглядели немного растерянными. Это сразу заметил главный тренер «Динамо» Константин Ушаков и был вынужден взять тайм-аут на старте матча. Успешная атака Ирины Капустиной и ошибка в нападении Каракурт позволили «Динамо» сократить разрыв до минимума. Затем блок «Локо» и мощные атаки всё той же турчанки смогли продавить соперниц и сделать комфортный задел в +5, вынудив Ушакова вновь вмешаться в игру.

Но это никак не изменило рисунок игры, калининградские волейболистки продолжали наращивать преимущество. На атаки Натальи Гончаровой и Ирины Капустиной железнодорожницы отвечали не менее эффективным нападением всех своих крайних игроков. У «Динамо» не работало их главное оружие – блок. Имея в своём составе двух лучших блокирующих чемпионата, бело-голубые в первой партии не набрали ни одного очка в этом элементе, зато у «Локо» было четыре. Также не хватило атаки Натальи Перейры: бразильянка смогла забить всего два мяча из 11. «Локомотив», поймавший кураж, завершил сет с преимуществом в семь мячей – 25:18.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» Фото: vc-lokomotiv.ru

Во второй партии «Динамо» удалось повести (4:2), но ненадолго: Юлия Бровкина своим блоком уравняла игру. Бело-голубые тоже смогли «включить» этот элемент, и теперь калининградским волейболисткам стало не так просто добывать очки в нападении. Равная игра шла до счёта 9:9. Но буквально пары минут хватило «Локомотиву», чтобы сделать +3 на табло. Москвички сделали выводы после концовки первого сета и вцепились за соперниц во втором. Вязкая защита обеих команд сменялась отличным нападением, что привело к упорной борьбе и игре на «больше-меньше». У «Динамо» была возможность завершить сет в свою пользу, москвички усилиями Гончаровой неоднократно отыгрывали сетболы у соперниц. Но эйс Ирины Филиштинской и атака Каракурт принесли победу и во второй партии – 29:27.

Гостьям удалось взять партию

После такой концовки калининградские волейболистки «выдохнули», ослабив свою хватку. Что категорически нельзя делать с таким соперником, как «Динамо». Бело-голубые просто смяли «Локомотив» на старте третьей партии – 5:0. Просел приём, появились ошибки в нападении. Хозяйкам удалось подобраться к москвичкам атаками своей диагональной лишь в середине партии – 15:15. Но равенство удержать не удалось, «Локо» вновь подвёл приём. «Динамо» очень грамотно и глубоко отодвинуло своей подачей нападение хозяек от сетки, облегчив работу своим блокирующим. Разыгравшиеся Гончарова и Перейра не давали Калининграду догнать соперниц. Вышедшая Наталья Кроткова и два классных блока вернули надежду Калининграду (23:23), но сет остался за Москвой – 25:23.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» Фото: vc-lokomotiv.ru

На старте четвёртой партии инициатива опять была на стороне бело-голубых. У «Локо» была видна усталость после длительных розыгрышей, а динамовки, наоборот, выглядели свежее и увереннее. Защита, как и приём, по-прежнему были на высоте, их завершали атаки Перейры и Капустиной.

На экваторе сета «Динамо» выглядело лучшей версией себя. Но всё-таки «Локомотиву» удалось дважды закрыть блоком Гончарову и невероятными усилиями подобраться к москвичкам в счёте. Два эйса Каракурт в концовке партии вывели хозяек вперёд. Бело-голубые при 21:24 смогли отыграть два матчбола, но Эбрар поставила точку в этом напряжённом матче – 25:23. «Локомотив» нанёс первое поражение «Динамо» в чемпионате России.

Все права на видео принадлежат Всероссийской федерации волейбола. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале клуба «Локомотив».

После первого проигрыша в чемпионате итоги подводил главный тренер «Динамо» Константин Ушаков: «Я бы не сказал, что для нас это была не лучшая игра, если не считать первой партии и концовки четвёртой. Но то, что мы после плохого начала смогли подняться, это тоже большой плюс. Да, возможно, что после финала Кубка России у нас пошёл небольшой спад – надо анализировать. Но та «грязь», которая у нас была – непозволительна. Тем более что играют две равные команды. Такие игры тем не менее очень интересны. Они дают эмоции, огромный опыт».

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стала диагональная Эбрар Каракурт. На счету турецкой волейболистки 40 набранных очков (35 атак, три блока и две подачи) – и это для неё личный рекорд. Наталья Гончарова, лучшая в «Динамо», смогла забить 20 мячей – все в атаке.

Результат игры никак не сказался на расстановке мест в турнирной таблице. Бело-голубые по-прежнему продолжают лидировать в чемпионате России, калининградские волейболистки – на пятом месте, но теперь «Локо» от попадания в тройку сильнейших отделяет всего одна победа. И уже в следующем туре всё может измениться. Их прямой конкурент – «Протон» из Саратова – сыграет с «Динамо» у них дома в Москве. А железнодорожницы встретятся с аутсайдером лиги – командой «Атом-Курск».