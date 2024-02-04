«Нам есть над чем подумать». Прервалась 15-матчевая серия побед казанского «Зенита»

В центральном матче 20-го тура мужской Суперлиги состоялась всеми любимая «классика отечественного волейбола», в которой сошлись два самых титулованных клуба страны: «Зенит-Казань» и «Белогорье» из Белгорода. Казанцы, возглавляющие турнирную таблицу, на своей площадке принимали дерзких «львов» из Белгорода, занимавших пятое место.

С 2022 года игры этих клубов проходят под особым брендом. Специально разработанный логотип и уникальные комплекты игровой формы украшают каждый матч и приносят радость болельщикам обеих команд.

Очередная встреча не стала исключением. Команды вышли в игровых комплектах образца прошлых лет, в которых становились победителями чемпионатов. Классическую форму зенитовцев накануне встречи презентовали сотрудники клуба и Центра волейбола. Белгородские волейболисты к майкам добавили ещё и смену имиджа: вышли с усами, в стиле 80-х.

Но, как бы ни менялись форма, имидж или составы игроков, кураж и желание побеждать остаются неизменными у обеих команд во все времена.

Первая «классика» этого сезона, сыгранная в 5-м туре, получилась непредсказуемой и очень интересной для болельщиков. «Зенит-Казань» с первых мячей захватил инициативу и уверено забрал первый сет, но «львы» из Белгорода всё же смогли поменять ход матча и вырвать победу.

Очередное противостояние грандов позволило любителям волейбола вновь наблюдать игру высочайшего качества. Главный тренер белгородцев выставил сочетание игроков, которое начинало в первой встрече против казанцев. Алексей Вербов сделал ставку на Клеца в диагонали вместо Михайлова.

Равная борьба на старте первого сета шла, пока на линию подачи не вышел Мохамед Аль Хачдади.

Марокканец выдал мощнейшую серию из эйсов, причём после одного такого удара не выдержал даже мяч. Судье пришлось его заменить, а Вербову – взять перерыв, чтобы хоть как-то сбить напор «Белогорья». И только атака Артёма Вольвича с центра помогла сдвинуть «Зенит» с тяжёлой расстановки. Затем казанцы усилиями Дмитрия Волкова и Лабинского сравняли счёт – 19:19. Качельная концовка добавила интриги в сете и валидола болельщикам. Команды с переменным успехом зарабатывали сетболы. У Казани таких шансов было два, а вот у гостей – куда больше. Но только с пятой попытки «львы» выцарапали победу – 33:31.

«Белогорье» прервало победную серию казанского «Зенита» Фото: ВК «Белогорье»

Второй сет уверенно начали гости – 4:2. Но «Зенит» быстро ликвидировал своё отставание и вышел вперёд – 12:9. Опять лидирующие роли в Казани забрали себе два доигровщика, которые сменяли друг друга в наборе очков. Зенитовцы сделали для себя комфортное преимущество и держали его до счёта 19:15. Затем собственные ошибки в атаке хозяев и неудержимый диагональный «Белогорья» поменяли ситуацию в сторону «львов». А замена у гостей на усиление подачи увенчалась успехом: эйс заработал Маслиев. И очередную концовку на балансе удалось забрать белгородцам: сначала Тетюхин быстрой атакой с края сетки вывел вперёд, а Аль Хачдади завершил партию – 25:23.

В третьем сете на площадке у казанцев появился Сэм Деру вместо Лабинского. У последнего явно просел приём: после 80% в первой партии – всего 20% во второй. Также у «Зенита» после двух сыгранных сетов не было ни одного блока! Но подопечные Алексея Вербова всё равно старались навязывать свою игру: в третьем сете до счёта 8:8 шла невероятно упорная борьба.

«Белогорье» прервало победную серию казанского «Зенита» Фото: ВК «Белогорье»

Затем Волков скидкой «под кожу» продавил блок гостей и сделал для Казани +2. Отлично вошёл в игру бельгиец, забив подряд три мяча. Но у «Белогорья» классно отработал концовку марокканский джокер, который атакой и блоком помог команде сравнять счёт, а затем эйсом и вовсе вывел её вперёд. Два подряд срыва Волкова в атаке вынудили главного тренера «Зенита» взять тайм-аут, а после и заменить доигровщика. Серию ошибок в нападении продолжил Клец. Белгород же после упорных первых двух партий третью завершил с преимуществом в шесть мячей. Красивую точку в уникальном матче поставил центральный Георгий Заболотников – 25:19 и 3:0. «Белогорье» становится самым неудобным соперником для казанской команды.

Вторую «классику» этого года выгрызли белгородские «львы». Команда Волкова победила во всех элементах, набирающих очки (50% против 48% у Казани в реализации атак, 4:1 по блокам и 6:2 на подачах). И, конечно, стоит отметить сумасшедшую защиту Белгорода, которая делала невероятные спасения и добывала дополнительные шансы своим нападающим.

«Мне кажется, белгородцы два своих лучших матча в сезоне выдали против нас. Как они бились сегодня в защите, как сыграли в атаке и на блоке – они заслужили эту победу. Надеюсь, это поражение пойдёт нам на пользу. Есть над чем подумать», – сказал Дмитрий Волков, доигровщик казанского «Зенита».

Самыми результативными игроками «Белогорья» стали двое: диагональный Мохамед Аль Хачдади и доигровщик Чжан Цзининь. Легионеры принесли своей команде по 17 очков. Лучший игрок в составе казанского «Зенита» – Дмитрий Волков, на счету нападающего 15 набранных очков.

Победа позволила белгородской команде подняться на четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит-Казань» прервал свою 15-матчевую серию побед, но на данный момент сохранил лидерство в чемпионате.