В российском волейболе — серия сенсационных результатов. Какое-то мистическое совпадение!

Все считают, что женский волейбол – самый непредсказуемый. Но мужские клубы в 20-м туре Суперлиги показали, что и они способны удивлять, и преподнесли не меньше сюрпризов и тем для обсуждений.

Недавно мы разобрали лидирующую группу команд, где первые три места сыграли между собой все свои матчи. И до конца регулярки им нужно играть с клубами из средней и нижней части таблицы, не допуская осечек.

Но на прошедшей неделе что-то явно пошло не так, и все четыре лидера потерпели поражения. В центральном матче тура, прошедшем под вывеской «классика отечественного волейбола», казанский «Зенит» принимал «Белогорье». И впервые с 9 мая 2022 года зенитовцы проиграли на своей площадке со счётом 0:3. Нестабильная игра хозяев с множеством ошибок совпала с фантастической игрой их соперников. «Львы» доставали «мёртвые» мячи в защите, а легионеры показывали класс в нападении со всех зон. Как итог – победа Белгорода (3:0) и прерванная серия побед у Казани.

Осечка «Зенита» давала возможность новосибирскому «Локомотиву» в случае победы над солигорским «Шахтёром» вернуться на первое место. Но этим «подарком» подопечные Пламена Константинова не воспользовались.

Как и у Казани, у «Локо» было много своего брака. Но если у «Зенита» в нападении провалился только Клец (28%), то у железнодорожников дела обстояли ещё хуже. Единственным, кому удалось набрать 50% в атаке, среди крайних нападающих новосибирцев был Денис Карягин. У главного бомбардира команды Ильи Казаченкова – 37%, у Атанасова – 25%, а у заменившего его Курбанова и того меньше – лишь 20%. С такой слабой игрой основных нападающих сложно рассчитывать на победу.

Перестановки в тренерском штабе «Зенита» из Санкт-Петербурга дают результат: сначала питерцы смогли отобрать очки у казанцев, а теперь не оставили ни шанса московскому «Динамо». Волейболисты из северной столицы победили всухую, а такого не было с 2019 года!

Проигрыш бело-голубых частично можно списать на кадровые проблемы: травмы Дениса Богдана и Ярослава Подлесных. Сказывается и усталость Цветана Соколова – основного добытчика очков «Динамо». Но и в целом москвичи явно провели свой худший матч в этом сезоне.

После такого поражения бело-голубые на правах аренды взяли доигровщика из подмосковного ЦСКА, Никиту Зудина. Посмотрим, удастся ли новичку усилить нападение с краёв и хоть немного разгрузить Соколова.

Ещё одно «Динамо», но уже из Соснового Бора продолжает свою безвыигрышную серию: четвёртое поражение из пяти. Команда Александра Климкина с такими усилиями забиралась на четвёртое место, а сейчас легко его упускает. Сосновоборцы проиграли «Нове», занимающей 12-е место.

Динамовцам явно не хватает опытного Марко Ивовича, который добавляет стабильности своей игрой. Денис Бирюков пытался тащить команду (26 очков), но этого было мало. И помощь капитану точно не помешала бы.

Есть и ещё один матч, на который стоит обратить внимание: «Югра», занимающая 13-е место в таблице, нанесла поражение кемеровскому «Кузбассу», который был на тот момент шестым. Перед игрой Сургут лишился своего третьего бомбардира, травму получил Петар Крсманович. Но это никак не повлияло на итог встречи. «Югра» победила в четырёх партиях (3:1). Это поражение стало третьим для кемеровчан в четырёх последних матчах и повлекло за собой уход главного тренера Алексея Бабешина.

У лидирующих команд прослеживается какая-то неприятная тенденция: проигрыши клубам, которые стоят намного ниже в турнирной таблице.

Что же это? Психология, накопившаяся физическая усталость, из-за которой теряется концентрация, появляются травмы и колоссальное количество собственного брака, или какая-то поистине мистическая случайность?

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От неожиданных исходов в мужской Суперлиге перейдём к женщинам.

В матче за первое место и первенство в турнирной таблице встречались прямые конкуренты, и вновь московское «Динамо» не покорилось «Ленинградке». Волейболистки с берегов Невы смогли навязать борьбу в мачте и вывести его в пятый сет, но всё, что удалось сделать команде Александра Кашина, – это отобрать одно очко у бело-голубых. «Динамо», в свою очередь, реабилитировалось за проигрыш в предыдущем туре одноклубницам из Казани. По-прежнему москвички не отдают своё место под солнцем и возглавляют турнирную таблицу. «Ленинградка» идёт следом.

«Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

В другом принципиальном матче «Динамо-Ак Барс» не позволило сместить себя с третьего места волейболисткам из калининградского «Локомотива». Это была интересная игра со сменой лидеров, в которой тоже намечался пятый сет. Но поспешные замены Арсова в концовке четвёртой партии и упорство команды Терзича решили исход встречи в пользу хозяек площадки.

«Уралочка» в гостях же смогла отыграться со счёта 0:2 и увести победу из-под носа у «Тулицы» (3:2). Команда из Екатеринбурга отлично проводит выездные матчи: из шести побед пять были одержаны на выезде.

В Челябинске «Динамо-Метар» без двух травмированных игроков основы смогло взять реванш у саратовского «Протона» – 3:2. Но всё могло завершиться и намного быстрее. В четвёртом сете хозяйки вели 23:21, затем судья дал красную карточку гостьям за задержку времени, и «Динамо» от победы в матче отделял всего один мяч, но дожать соперниц не получилось. «Динамо» проиграло сет 26:28. Усилиями Натальи Малых и Светланы Гатиной «Протону» удалось перевести игру в пятый сет, где тоже была упорная игра на балансе. Всё решила минимальная разница в два мяча (15:13).