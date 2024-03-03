Конец роскошной серии Казани. Женская Суперлига на полной скорости летит к плей-офф

В женской волейбольной Суперлиге остаются считаные матчи до окончания регулярного этапа. Поэтому каждая команда выжимает из себя максимум, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. 23-й тур не стал проходным, острота и зрелище были сразу в нескольких матчах.

Борьба за последнюю путёвку в плей-офф обострилась до предела.

Первый игровой день тура открывали матчи лидеров чемпионата. Московское «Динамо» в гостях без особого труда обыграло «Минчанку» – 3:0. Команда Константина Ушакова по-прежнему не замечает конкурентов и продолжает спокойно дожидаться окончания предварительного раунда.

В другой паре и в центральной игре встретились два принципиальных соперника и соседа по турнирной таблице: «Ленинградка», занимающая третье место, и «Динамо-Ак Барс», расположившееся строчкой выше. Поэтому на этом матче остановимся немного подробнее.

Кто выиграл центральный матч тура?

К встрече в Санкт-Петербурге команда Зорана Терзича подошла с внушительной серией из 11 побед, а вот их соперниц штормило. В пяти последних играх у жёлто-чёрных была только одна трёхочковая победа над «Динамо-Метар», а в феврале «пчёлы» и вовсе потерпели три поражения подряд, уступив московскому «Динамо», «Локомотиву» и «Протону».

Но сколько же неприятных воспоминаний у казанского «Динамо» накопилось после матчей с «Ленинградкой» только в этом сезоне. Это и поражение в полуфинале Кубка Столетия, и неудача в полуфинале Кубка России, и ещё одна осечка в чемпионате страны. Ожидаем, что очередная встреча между двумя этими командами опять пошла не по сценарию бело-голубых.

Казань начала игру в оптимальном для себя составе. Зато Александр Кашин внёс изменения в линию доигровщиков: на площадке появилась скоростная Анастасия Чернова, пропустившая предыдущий матч, и Валерия Романова, отличавшаяся силовым нападением. Именно на это делал ставку главный тренер «Ленинградки» против мощного блока гостей. Только вот грозное оружие динамовок на этот раз подкачало: всего шесть блоков казанской команды против 12 у соперниц. А ещё жёлто-чёрные были лучше в реализации атак – 47% против 44%. Волейболистки «Динамо-Ак Барс» же отличились на подаче (6:2) и на приёме: 44% позитива против 40% у Питера.

На подачах Елизаветы Лукьяновой гостьи быстро освоились и повели в начале матча. Но «Ленинградка» быстро нивелировала своё отставание, а блок лучше работал у хозяек. На подаче Королёвой «Ленинградка» сделала «+4».

«Ленинградка» прервала серию «Динамо-Ак Барс» Фото: leningradka.spb.ru

Терзич отреагировал тайм-аутом, взбодрил команду, и на подаче Лукьяновой «Динамо» сравняло счёт – 15:15. Однако Казань в первой партии погубили свои же ошибки, особенно в атаке. Команда боролась, но блок жёлто-чёрных был непреодолим. А красивый эйс Романовой закончил партию – 25:22.

В дебюте второго сета волейболистки из Санкт-Петербурга уверенно вышли вперёд – 6:4. А затем на подаче Анны Мельниковой довели своё преимущество до пяти мячей. Но Казань нашла слабое звено на приёме «Ленинградки» – Романову, которая практически в каждой расстановке допускала срыв. И когда Анна Лазаренко ушла с линии подач, «Динамо» уже вело – 12:11. Казань в итоге добралась до сетбола – 24:20. Но невероятное упорство хозяек позволило им совершить сумасшедший камбэк – 28:26.

«Ленинградка» прервала серию «Динамо-Ак Барс» Фото: leningradka.spb.ru

Гостьи отлично начали и третий сет – 6:4. Волейболистки с берегов Невы не стали затягивать с погоней и усилиями Анастасии Черновой выравняли игру, а потом и вовсе вышли вперёд. Команды шли ноздря в ноздрю практически всю партию (14:14, 18:18). У «диких пчёл» забивали Гарелик и Чернова, в составе гостей – Пьетрини и Мартинес. «Ленинградка» с помощью блока вырвалась вперёд и получила шанс закончить партию – 24:20. Но теперь Казань пыталась сотворить невероятное. После выхода Ангелины Сперскайте «Динамо» отыграло два мяча, но большего не добилось. Победу в третьей партии со счётом 25:22 забрала «Ленинградка». Как и весь матч – 3:0.

Впрочем, победа в этой встрече никак не повлияла на расстановку мест в турнирной таблице: «Динамо-Ак Барс» продолжает удерживать за собой вторую строчку, «Ленинградка» по-прежнему идёт по его следам.

Парад пятых партий

Во второй день зрители увидели настоящее зрелище: три из четырёх матчей были переведены на тай-брейк! Первыми, ещё по красноярскому времени, вышли на площадку «Енисей» и калининградский «Локомотив». Гостьи после успешного вояжа в Краснодар в прошлом туре отлично справились со сменой часовых поясов и крепким соперником, забрав победу и три очка.

А затем начался целый парад из пятых партий, и все они остались за командами, игравшими в гостях: «Уралочка-НТМК» смогла отыграться с 0:2 и увести у «Заречья-Одинцово» победу из-под носа (3:2). Следом за ними челябинское «Динамо-Метар» по такому же сценарию вырвало свои два очка у «Тулицы». И «Спарта» из Нижнего Новгорода не стала исключением, не позволив атомной команде из Курска выиграть свой первый матч. Но только в этой игре, наоборот, подопечные Станислава Саликова вели 2:0, однако позволили хозяйкам навязать свою игру и перевести встречу в укороченный сет.

А вот третий игровой день не принёс желаемой борьбы: саратовский «Протон» уверенно победил на выезде краснодарское «Динамо» – 3:0.

Кто займёт восьмое место?

В заключение обратим своё внимание на «Динамо» из Краснодара, красноярский «Енисей» и «Уралочку». Первые две команды в этом туре недосчитались очков, что дало чуть больше шансов подопечным Карполя зацепиться за заветное восьмое место. На данный момент с 10 победами Краснодар на восьмом месте, но их поджимают сразу две команды с девятью выигранными матчами. Если смотреть календарь оставшихся игр, расклад пока лучше у волейболисток из Екатеринбурга. Им предстоит сыграть с клубами, стоящими ниже. А вот «Динамо» и «Енисею» придётся изрядно постараться, чтоб выиграть оставшиеся встречи с командами, стоящими выше по рейтингу. Уже в следующем туре «Динамо» отправится в Челябинск, а красноярские волейболистки сыграют с «Протоном». Не исключено, что всё может решиться в последнем, 26-м туре, потому что все клубы сыграют в один день, 20 марта. Тогда-то мы узнаем полный состав участниц, который пройдёт дальше.