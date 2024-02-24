Кто фаворит в женской волейбольной Суперлиге? Разбираемся, кто сильнее всех и почему

На календаре конец февраля, а это значит, что регулярные волейбольные чемпионаты близятся к своему завершению. Недавно мы разбирали лидеров мужской Суперлиги, а теперь посмотрим, как дела у девушек.

Московское «Динамо» второй год доминирует на российской арене, забирая все возможные титулы. Столичные волейболистки с начала этого сезона держат высокую планку, успели выиграть Кубок Столетия, Суперкубок, да и в Кубке России не оставили соперницам ни шанса. Вот и в регулярном чемпионате команда Константина Ушакова стремительно движется к очередному своему трофею, возглавляя турнирную таблицу.

Главное преимущество бело-голубых – это хорошо сыгранный состав, который остался практически неизменным с прошлого сезона. Изменения были только точечные, в линии центральных блокирующих: пришли Екатерина Макарчук и Виктория Пушина. Эти волейболистки отлично вписались в состав и зацементировали переднюю линию на блоке. А опытная либеро Анна Подкопаева тащит всю заднюю линию как на приёме, так и в защите.

Но слаженность команды может сыграть и в минус, если выпадает кто-нибудь из основных игроков. Например, в первом круге отсутствие Перейры сказалось на игре с равным соперником, динамовки получили 0:3 от калининградского «Локомотива» в первой полуфинальной игре Кубка России. А стоило бразильянке вернуться в строй, как москвички сразу преобразились, легко выиграли ответный матч, а следом и «золотой» сет. Был и другой пример: во втором круге с Казанью не сыграла Пушина, и «Динамо» уступило 1:3.

Ирина Капустина – основной бомбардир в составе московского клуба с 273 очками, но, когда связующая пытается ускорить передачу, у доигровщицы теряется высота съёма и начинаются ошибки в нападении (всего их 45 – больше всех в команде). Всё-таки Ирине нужна высота атаки.

До конца предварительного раунда москвичкам осталось сыграть с командами из нижней части турнирной таблицы. Чтобы они отдали лидерство, должно произойти что-то невероятное. Хотя это же женский волейбол, тут возможно всё, тем более что «Динамо-Ак Барс» отстаёт всего на одну победу.

ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Казанский клуб прекрасно смотрится в матчах второго круга, обыгрывая всех своих прямых конкурентов: «Динамо», «Локомотив», «Протон». Из сильных соперников команде Зорана Терзича остаётся сыграть лишь с «Ленинградкой», которая пока «потеряла» свою игру, и «Тулицей». Последняя как раз и может доставить казанским волейболисткам немало проблем, поскольку находится на эмоциональном подъёме после победы в матче с «Локо».

Главный аргумент в игре «Динамо-Ак Барс» – это блок Ангелины Лазаренко. Блокирующая заработала 85 очков в этом элементе, набирая в среднем 1,23 за сет. Поэтому нападающим других команд приходится придумывать, как эту стену обойти. Хорошо смотрится и Елизавета Лукьянова с её мощным нападением и смелостью атаковать в трудных ситуациях. Риск оправдывает себя: диагональная – лучшая в своей команде по набору очков (274).

Если говорить о слабых сторонах девушек из Казани, то у команды очень часто скомканное начало и проигранная первая партия, это показали и последние три игры. Казанские волейболистки долго запрягают, но затем раскатывают соперника, забирают победу. Также большего ждали от легионеров – Брайелин Мартинес и Элены Пьетрини. Итальянка пока часто не играет из-за травм.

Следом в таблице идёт «Ленинградка». Команда бо́льшую часть регулярки дышала в спину московскому «Динамо», занимая второе место. Но после Нового года подопечные Александра Кашина сбавили обороты. В феврале жёлто-чёрным пока не удалось выиграть ни одного матча.

ЖВК «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

В «Ленинградке» выделяется Анастасия Гарелик, которая несёт на себе всю основную нагрузку в нападении и входит в топ-3 бомбардиров лиги. Как только у диагональной случается провал, сразу же теряется нить нападения всей команды. У Юлии Кутюковой хорошая общая игра. В отсутствие лучшей блокирующей прошлого сезона Дарьи Малыгиной надёжно держит центр Ирина Королёва, которая также может принести очки на подаче. И не раз в ключевые моменты её результативные действия помогали команде.

А проседает «Ленинградка» в нападении – нет надёжного второго угла. При этом качественная атака команде нужна, потому что в оставшихся играх плей-офф волейболисткам из Северной столицы играть с клубами первой восьмёрки, которые явно будут бороться за каждое очко.

Следом за «Ленинградкой» с минимальным отставанием в одну игру мчит калининградский «Локомотив», в котором зажигает Эбрар Каракурт. Турчанка представляет явную угрозу для других команд. Именно на неё ложится основная нагрузка в нападении. Свою результативную атаку турчанка подкрепляет ещё и мощной подачей. Сейчас волейболистка возглавляет рейтинг лучших бомбардиров (409) и подающих (39) чемпионата. Только на одной диагональной далеко не уедешь, да и силы её понадобятся в борьбе за медали. Кстати, недавно в «Локо» сменился тренер, и это положительно сказалось на команде: добавились лёгкость и эмоциональность.

Если у казанских волейболисток проблема с началом игры, то «Локо» может отдать матч, выигрывая 2:0. Это наглядно показали игры с «Тулицей» и «Ленинградкой». В нужный момент может просесть приём, и вся игра сводится в края, к которым у Радослава Арсова после 21-го тура с Тулой есть претензии: «Скажу так, сегодня с этой игрой не справились два доигровщика – Кадочкина и Парубец. К сожалению, так. Остальные выглядели более-менее, но сами понимаете, играть без двух доигровщиков очень сложно, тем более против такого заряженного соперника. Видимо в какой-то момент подумали, что легко выиграем, но в итоге получили, что получили».

Пятёрку сильнейших замыкает саратовский «Протон». Хотя продолжительное время волейболистки даже держались в тройке сильнейших. Но череда поражений сняла приставку «топ» с команды Юрия Маричева.

ЖВК «Протон» Фото: proton-saratov.ru

Как и московское «Динамо», саратовский клуб сделал минимальные перестановки в составе: вместо Пушиной заиграла Варвара Сергеева. И новенькая не тушуется на сетке. Связующая Мария Смеленко ведёт разнообразную комбинационную игру, загружая своих центров и отдавая быстрые передачи на край для Натальи Малых. Но всё это работает, пока у команды есть приём. А с ним иногда случаются перебои. Кроме того, подающие периодически «ловят» Викторию Боброву. А лучшие бомбардиры прошлого сезона Малых и Светлана Гатина в этом лишь замыкают топ-10.

Но нельзя не учитывать и стойкий характер волейболисток из Саратова. Команда с неглубокой скамейкой запасных вытаскивает из себя всё, что можно, поэтому не стоит вычёркивать их из борьбы за медали. Тем более что прошлый сезон показал, как они смогли вытащить целую бронзовую серию. Да и в ближайшее время «Протону» играть с командами ниже себя.