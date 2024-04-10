«Локомотив» сокрушил чемпионок. Колоссальная интрига в полуфинале волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо» рассчитывало начать серию с двух побед, но девушки из Калининграда не позволили это сделать.

«Локомотив» сделал прекрасный подарок для болельщиков на шестилетие клуба – обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинала Суперлиги. Переполненный «Янтарный» увидел свою любимую команду во всей красе и мощи. Железнодорожницы сравняли счёт в серии и подарили поклонникам надежду в продолжающейся гонке за золото чемпионата.

Обе команды выдали просто невероятный по накалу матч. Упорная борьба двух финалистов прошлого сезона продолжалась от первого до последнего свистка. А в трёх из четырёх сетов выяснять сильнейшего приходилось за рамками привычных 25 очков. Какой был колоссальный накал!

После первого матча наставники не стали проводить изменения в стартовых составах и выставили основных игроков. Хозяйки площадки усилиями Юлии Бровкиной на сетке отлично провели начало первой партии. «Локо» лидировал до счёта 13:13, но две ошибки Эбрар Каракурт позволили «Динамо» завладеть инициативой и выйти вперёд. Наталия Перейра добавила мощи атаке Москвы, отлично отработав концовку и став самой результативной в первом сете в своей команде с восемью набранными очками. После очередного промаха Ксении Парубец главный тренер «Локо» убрал её с площадки. Капитан показала отличные 83% на приёме, а вот реализовать смогла лишь один мяч из пяти в нападении. «Динамо» первым вышло на сетбол, но реализовать его получилось только с третьей попытки – 28:26.

Полуфинал «Локомотив» – «Динамо» Москва Фото: vc-lokomotiv.ru

После перерыва Парубец пришла в себя. Доигровщица со свежими силами взяла на себя лидерство и привела «Локо» к победе во втором сете – 27:25. В гостевой команде же акцент в атаке сместился с бразильянки на Наталию Гончарову и Ирину Капустину. Последняя с 25 очками ещё и стала самой результативной в своей команде по итогам встречи.

На протяжении всей партии шла равная, жёсткая игра: как только калининградские волейболистки отрывались на два мяча, соперницы сразу же сравнивали счёт. Так было пока на подачу после двойной замены не вышла Синицина, оформившая эйс – 23:21. Казалось, москвички и вторую партию запишут на свой счёт, однако капитан «Локомотива» отлично провела концовку и вырвала для своей команды этот непростой сет.

Полуфинал «Локомотив» – «Динамо» Москва Фото: vc-lokomotiv.ru

В третьей партии вновь поменялись лидеры атак: у железнодорожниц включились Татьяна Толок и Каракурт (каждая набрала по семь очков), у москвичек вся нагрузка перешла на Капустину. Равная игра шла до счёта 7:7, затем потрясающую серию из четырёх точных ударов исполнила Толок, каждый раз успешно находившая брешь в блоке соперниц. Этот задел в четыре мяча сохранялся до решающего отрезка сета – 19:15. Но и в этот раз всё решилось в борьбе: «хет-трик» в исполнении Ирины Капустиной перевёл партию в равную концовку. «Локомотив» блоком на Перейре добыл себе сетбол, а затем бразильянка ошиблась в атаке – 26:24.

В заключительной партии команды вновь цеплялись за каждое очко. Динамовки смогли уйти на «+2» лишь в середине сета, но череда ошибок всех крайних нападающих столичного клуба позволила хозяйкам выйти вперёд – 19:17. Бело-голубые не блистали и в защите, пропуская раз за разом простые мячи. Калининградские волейболистки такую возможность не упустили и благодаря мощным ударам Эбрар Каракурт забрали победу в этой партии – 25:22.

«Локомотиву» удалось сравнять счёт в серии – 1-1. Следующая игра состоится уже 10 апреля, но на ней серия, которая идёт до трёх побед, точно не закончится. Мы лишь узнаем, кто отправится в Москву в роли лидера.

Самым результативным игроком в составе железнодорожниц стала Эбрар Каракурт. Диагональная настреляла 27 очков, из которых 25 в атаке и по одному на блоке и подаче. Лучшая у «Динамо» – Ирина Капустина. На счету доигровщицы 25 выигранных мячей: 23 атаки и два блока.

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