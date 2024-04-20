В чём «Локомотив» переиграл «Динамо»? Разбор второго матча финала женской Суперлиги

Финальная пара женской Суперлиги продолжает закручивать интригу в «золотой» серии. Во второй встрече железнодорожницам удалось взять реванш и выравнять положение дел. И теперь мы точно знаем, что трёх игр будет недостаточно, чтобы определить победителя чемпионата России.

«Динамо» вынесли с приёма

Команда Радослава Арсова с первых минут задала темп всему матчу, заставив соперниц играть по их правилам. «Локомотив» оступился только во втором сете: гостьи отдали партию из-за своего брака, совершив лишь в нападении 10 промахов. Но, убрав ошибки, калининградские волейболистки довели встречу до победы. Динамовки включились в погоню лишь в самой-самой концовке, отыграв пять матчболов. Однако этого оказалось мало, чтобы перетащить игру в пятый сет. Для «Локо» это первая победа в этом сезоне над Казанью.

Первое, что бросилось в глаза – это подача железнодорожниц. Её сложность очень затруднила приём хозяйкам площадки. По ходу всего матча он выглядел катастрофически некачественным и остановился на отметке 25% «позитива». Такой низкий процент отвёл и без того нестабильную атаку «Динамо» от сетки. Анастасии Ануфриенко приходилось выполнять передачи из глубины площадки, поэтому пропало разнообразие, и почти вся игра свелась на край сетки. Сам же «Локомотив» обеспечил 53% «позитива» для Ирины Филиштинской. Связующая с первых минут стала задействовать Екатерину Любушкину, используя её скорость и быстрый съём. Это помогло раздвинуть блок для главных ударных сил калининградского «Локомотива».

Во втором матче железнодорожницы вновь переиграли своих соперниц в нападении, забив 62 мяча (43% эффективности). По-прежнему прекрасно работает тандем Каракурт – Толок. А у «Динамо» просела игра Брайелин Мартинес (13 из 35), и это сразу же сказалось на реализации атак всей команды: 48 очков при 37% – это ещё ниже, чем в первой игре.

Эбрар Каракурт Фото: Пресс-служба ЖВК «Локомотив»

Казанскому «Динамо» явно не хватило атаки диагонального игрока: Анна Климец сумела забить 10 из 20, а заменившая её Лукьянова и вовсе смогла отметиться результативным действием в нападении (0 из 6). Хорошо вышла Элена Пьетрини, но усилий итальянки не хватило для победы.

Каракурт полностью переиграла Лазаренко

Если в первой встрече проблемы в нападении компенсировал отлично организованный блок, то в этот раз главный аргумент «Динамо» не сработал. На этом не раз акцентировал своё внимание Зоран Терзич в тайм-аутах. Хозяйки хоть и поставили на два блока больше соперниц, но всего их было 10.

Так что в личном противостоянии Ангелины Лазаренко и Эбрар Каракурт безоговорочную победу одержала турчанка. Диагональная калининградской команды просто продавливала руки блокирующих на протяжении всего матча, забив 27 мячей из 54 (эффективность 49%). Единственный сбой случился лишь во второй партии: тогда Каракурт допустила пять промахов в атаке. А вот у Лазаренко игра явно не пошла – всего один блок за четыре партии.

Турчанка же продолжает удерживать статус лучшего игрока в составе «Локомотива». На счету диагональной 28 очков. У «Динамо-Ак Барс» сразу два игрока набрали по 16: Элена Пьетрини и Брайелин Мартинес.

Теперь при равном счёте финальная серия переезжает в Калининград, где команды проведут два матча. Третья игра состоится 23 апреля. Преимущество своего поля уже у «Локомотива», и железнодорожницы сделают всё, чтобы завершить «золотую» серию у себя дома при полных трибунах.