Третий матч за золото волейбольного ЧР! «Локомотив» принимает «Динамо-Ак Барс». LIVE
В Калининграде уже может определиться чемпион!
«Золотая» серия до трёх побед переехала на самый запад России — Калининград! Интрига продолжает закручиваться. Во второй встрече железнодорожницам удалось выравнять положение дел: после обидной концовки в первой встрече (2:3) они отыгрались — 3:1. И теперь мы точно знаем, что трёх игр будет недостаточно, чтобы определить победителя чемпионата России.
Третий матч пройдёт сегодня, 23 апреля, в 20:00 мск. А «Чемпионат» будет рассказывать о происходящем в LIVE-режиме. Подключайся!
Live София Колодкина
19:08 София Колодкина
19:02 София Колодкина
Всем привет! Третий матч в серии за золото стартует через час. А пока предлагаем вспомнить, как прошла вторая встреча:
И в чём Калининград оказался сильнее:
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