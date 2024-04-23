Третий матч за золото волейбольного ЧР! «Локомотив» принимает «Динамо-Ак Барс». LIVE

В Калининграде уже может определиться чемпион!

«Золотая» серия до трёх побед переехала на самый запад России — Калининград! Интрига продолжает закручиваться. Во второй встрече железнодорожницам удалось выравнять положение дел: после обидной концовки в первой встрече (2:3) они отыгрались — 3:1. И теперь мы точно знаем, что трёх игр будет недостаточно, чтобы определить победителя чемпионата России.

Третий матч пройдёт сегодня, 23 апреля, в 20:00 мск. А «Чемпионат» будет рассказывать о происходящем в LIVE-режиме. Подключайся!