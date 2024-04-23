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Финал чемпионата России по волейболу среди женщин — 2024: Локомотив против Динамо-Ак Барс

Третий матч за золото волейбольного ЧР! «Локомотив» принимает «Динамо-Ак Барс». LIVE
София Колодкина
ЖВК «Локомотив»
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В Калининграде уже может определиться чемпион!

«Золотая» серия до трёх побед переехала на самый запад России — Калининград! Интрига продолжает закручиваться. Во второй встрече железнодорожницам удалось выравнять положение дел: после обидной концовки в первой встрече (2:3) они отыгрались — 3:1. И теперь мы точно знаем, что трёх игр будет недостаточно, чтобы определить победителя чемпионата России.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Третий матч пройдёт сегодня, 23 апреля, в 20:00 мск. А «Чемпионат» будет рассказывать о происходящем в LIVE-режиме. Подключайся!

Live София Колодкина
19:08 София Колодкина
19:02 София Колодкина

Всем привет! Третий матч в серии за золото стартует через час. А пока предлагаем вспомнить, как прошла вторая встреча:

И в чём Калининград оказался сильнее:
В чём «Локомотив» переиграл «Динамо»? Разбор второго матча финала женской Суперлиги
В чём «Локомотив» переиграл «Динамо»? Разбор второго матча финала женской Суперлиги
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Новости. Волейбол
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