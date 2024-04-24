«Локомотив» в шаге от титула! В третьем матче он тотально переиграл казанское «Динамо»

В финале женской волейбольной Суперлиги калининградский «Локомотив» всё увереннее мчит к главному трофею сезона. В третьем матче «золотой» серии железнодорожницы не оставили никаких шансов казанскому «Динамо», переиграв своих соперниц с сухим счётом – 3:0. И после этого команде Радослава Арсова остаётся всего один шаг до чемпионства.

Обе команды вышли на матч в оптимальных составах, при этом главный тренер «Локо» опять сделал ставку на Екатерину Любушкину в центре вместо Юлии Бровкиной. И такой манёвр оправдал себя: блокирующая создала дополнительную угрозу на передней линии, а на подачах и вовсе была главным раздражителем для принимающих соперниц. Железнодорожницы вновь, как и прошлом матче, сделали упор на хорошую подачу и мощное нападение. И эта тактика опять не подвела. Казанское «Динамо» за счёт блока пыталось выравнять игру, но этого хватило лишь, чтобы навязать борьбу в первом и третьем сетах. Обе эти партии завершились с минимальным преимуществом в пользу хозяек. А вот вторая партия для подопечных Зорана Терзича оказалась совсем провальной. И как ни менял своих игроков главный тренер, казанской команде с трудом удалось набрать 15 очков.

Ахиллесовой пятой для Казани опять стал приём. Его качества не хватило, чтобы разнообразить действия связующих игроков «Динамо». Всё нападение перешло на простую игру и свалилось на крайних нападающих. А они в этом матче явно не блистали: у основного забойщика команды Мартинес – 32% реализации, у Климец – 33%, а у Элены Пьетрини и того меньше – 21%. С такой эффективностью сложно конкурировать, когда соперницы показывают запредельный настрой и вколачивают практически каждый второй мяч: у Каракурт – 47%, а у пары доигровщиц Парубец и Толок – по 45%.

«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс» Фото: vc-lokomotiv.ru

«Локомотив» превзошёл казанских волейболисток во всех элементах, кроме блока (10:15). А во всём остальном не было равных подопечным Арсова. Железнодорожницы выдержали приём, показав 65% «позитива», что привело к 48 забитым мячам в атаке при эффективности в 46%. Гостьи же при приёме в 34% достигли такой же реализации в нападении: 33 очка при 33%.

В противостоянии Ангелины Лазаренко и Эбрар Каракурт обе девушки показали свой максимум. Центральная после провального второго матча в третьем опять забралась на свой уровень и набрала треть командных очков на блоке – шесть. А турчанка на протяжении всего матча показывала стабильную игру в нападении, допустив всего две ошибки и реализовав 15 из 32 отданных ей передач. Решающим же фактором в третьем матче всё равно стала атака, но только уже не одного игрока, а всей команды.

Болельщики «Локомотива» Фото: vc-lokomotiv.ru

И теперь у Зорана Терзича всего один день и задача со звёздочкой, чтобы поменять игру и настрой своих волейболисток перед решающей четвёртой встречей, которая состоится уже 25 апреля. А «Локомотив» постарается сделать всё, чтобы завершить эту серию при своих болельщиках.