«Жизнь намного шире, чем 9 метров площадки». Российская чемпионка мира ушла из спорта

Её спортивная карьера вроде бы похожа на сказку, в которой главную героиню заметили в толпе из множества детей и дали шанс. Шанс попасть в мир большого волейбола. И вот она уже играет в лучших клубах и с гордостью представляет свою страну на международных стартах.

Но не всё было гладко. Героине пришлось пройти нелёгкий путь к победам через непростые операции, однако это лишь закалило её. А безумная страсть и любовь к своему делу позволили добиться самых высоких результатов.

Татьяна Кошелева, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы, обладательница всевозможных наград и регалий, на прошлой неделе объявила о завершении своей славной карьеры. Пожалуй, даже символично, что доигровщица под номером 15 поставила точку именно 15 апреля.

«Я знаю, что могла бы ещё играть»

– Татьяна, завершение карьеры – это событие, с которым можно поздравить, или оно всё-таки грустное для спортсмена?

– Это событие, которое ждёт любого спортсмена. А как его воспринимать – зависит от обстоятельств и готовности не только принять это решение, но и поменять свою жизнь. Меня можно поздравить! Прощаться с любимым делом и начинать новую главу непросто, но бесконечно интересно!

– Я знаю, что решение завершить карьеру ты приняла задолго до окончания этого сезона. Почему всё так радикально?

– Наоборот, у меня было время подготовиться, прислушаться к себе, своему телу и своим желаниям. С течением жизни меняются приоритеты, просыпаются новые интересы, которым хочется уделять больше времени. Большой спорт забирает этот ценный ресурс, поэтому я взвесила все за и против и приняла решение начать новый этап в этом году.

– Не было мысли, мол, может, я погорячилась и стоит ещё поиграть. Ведь в Италии у тебя произошёл идеальный симбиоз и устраивало абсолютно всё: город близкий по душе и энергии, атмосфера в команде…

– Мысли были разные, я в спорте более 20 лет, и, конечно, за один день или сезон всё не вычеркнуть! Если судить по физическому состоянию, я знаю, что могла бы ещё играть и быть полезной волейболу, но наша жизнь намного шире, чем 9 метров площадки, и мои желания ведут меня дальше!

– Не хотела завершить карьеру в России?

– Сложилось так, что Италия за три года стала мне домом, и я счастлива, что свой последний матч провела, окружённая теплом и вниманием! Но я уверена, что, если бы играла в России, всё сложилось бы так же душевно.

– У тебя уже была похожая ситуация, с таким же бескомпромиссным решением, когда ты после Лиги наций объявила, что не поедешь на Олимпийские игры в Токио. Можно сказать, что сказывается воспитание в семье военных, где всегда нужен чёткий выбор?

– В каждом решении прослеживается мой характер, я беспощадна к себе во многих вопросах. У меня есть правило: хочешь изменений – действуй, хвост отрубают сразу, а не по кусочкам. Я не исключаю, что могу совершить ошибку, но как узнаю об этом, если не попробую?

– Как эту новость восприняли родные и друзья?

– Все мои родные и друзья давно знали о моём решении, я не приняла его в последний день, а готовилась к этому. Поэтому близкие поддержали и пожелали новых успехов.

– Не пытались отговорить?

– Я же не ребёнок, зачем меня отговаривать (улыбается)? Я не просила совета, решения в своей жизни принимаю сама и сама несу за них ответственность!

«Чувствовала, что травмы – это не стечение обстоятельств»

– Если оглянуться на твой достаточно продолжительный волейбольный путь, то какой период спортивной карьеры считаешь самым запоминающимся и интересным?

– Моя жизнь наполнена впечатлениями и бесценным моментами, я не могу вспомнить период, когда мне приходилось скучать или искать себе развлечения! Всегда происходит что-то интересное, потому что я действую и намеренно провоцирую это движение. Это касается не только спорта, я уже давно вышла за рамки волейбола! Поэтому выделить какой-то особенный этап сложно, вся моя жизнь – интрига! (Смеётся.)

– Самым тяжёлым, рискну предположить, была череда травм. Ведь все были достаточно серьёзными. Как тебе удавалось не просто возвращаться, но и показывать тот уровень, который у тебя был до?

– Я глубоко убеждена, что, когда человек действительно чего-то хочет, он этого добивается! За сложностями всегда приходит много откровений, ведущих к прогрессу. Травмы истощали меня физически, но я всегда хотела продолжать играть в волейбол! Мне не было интересно просто играть. Выступать на самом высоком уровне – вот что всегда было моим желанием и целью!

– Знаю, что ты работала не только с докторами, тренерами по физической подготовке, но и с психологом.

– Большой спорт – это не только проявление физических возможностей, это также внутренняя борьба, преодоление, риски и выход за пределы своих возможностей. Мне всегда было интересно изучать свои грани, и для этого я искала специалистов, учителей и ситуации, где могли бы проявиться все стороны моего характера. Работа с психологом подсветила некоторые индивидуальные черты, я получила ответы на вопросы, которые меня беспокоили в какой-то момент жизни.

– Как ты к этому пришла?

– Когда вопросов накопилось такое количество, что сама я уже не справлялась, обратилась к психологу. Тогда это не было так распространено, как сейчас, но я всегда ищу свой путь, а не живу так, как принято. Я чувствовала, что травмы – это не просто стечение обстоятельств, а разговор тела со мной. Мне не хотелось искать оправдания, я хотела найти причину, и мне в этом помогли.

– Нужен ли в большом спорте, а если ещё точнее, то в команде, такой специалист? Или всё-таки это дело индивидуальное и личное?

– Психология работает с разными состояниями, и я считаю отличной идеей иметь возможность обратиться к психологу в команде. Волейбольный сезон – это практически целый год жизни спортсмена, зачастую вдали от близких, в плотном графике игр и тренировок. Чтобы работа не становилась рутиной, важно не только качать мышцы, но и развивать ментальную устойчивость. Более того, клуб не только может помочь спортсмену повысить мотивацию, он может погрузить в культуру страны и региона, сделать его частью большой идеи, чтобы игрок мог раскрепоститься и выйти на новый уровень.

Татьяна Кошелева Фото: РИА Новости

– Вообще, если наблюдать за твоей карьерой, то можно сказать, что в начале пути ты была похожа на «сгусток энергии», где на первый план выходили работа, концентрация, результат. Ты даже как-то говорила, что из-за высокого спроса с себя не могла насладиться победами. Но вот с годами можно увидеть некую трансформацию, где энергия уже стала более лёгкой и тягучей. Ты стала кайфовать даже от самого процесса, не говоря уже о результате. Как ты пришла к такому состоянию? За счёт чего?

– Поверьте, меняться очень непросто, по старому сценарию действовать намного легче, но, когда чувствуешь результат, приходит вдохновение! Карьера – это долгий путь, за эти 20 лет я очень выросла, и мне нравятся гибкость и плавность, которые я приобрела. Я стараюсь смотреть на жизнь с легкостью и авантюризмом – меняюсь сама и меняю мир вокруг себя.

– Кто сыграл значительную роль в формировании твоей профессиональной карьеры?

– Ирина Александровна Беспалова! Тренер, который перевернул мою жизнь, поверил, увидел и направил. До неё я была никому не интересна, она дала мне шанс, и я рада, что воспользовалась им! Считаю, что талант тренера заключается в том, чтобы раскрыть потенциал игрока. Не было бы её – не было бы волейболистки Татьяны Кошелевой (улыбается).

– Кого из тренеров можешь выделить? Кто, может быть, удивил тебя своим подходом к тренировочному процессу?

– Я благодарна всем специалистам, которые работали со мной. Сейчас, оборачиваясь назад, хочу обнять всех своих тренеров и сказать огромное спасибо за терпение и возможности!

– Ты выступала на международном уровне, играла с волейболистками топ-уровня. Можешь назвать «дрим-тим» по версии Татьяны Кошелевой?

– Могу! Команда мечты, в которой я хотела бы сыграть – это связующая Майя Огненович, центральные Таиса и Майя Алексич, доигровщица Арина Федоровцева, диагональная Тияна Бошкович и либеро Гюнер Гизем.

Татьяна Кошелева Фото: РИА Новости

«Я училась на протяжении всей своей карьеры»

– Жизнь по режиму закончилась? Какие спортивные привычки остались?

– Ещё и месяца не прошло после завершения карьеры, я только привыкаю к новому ритму! Появилось больше времени на учёбу и занятия иностранными языками. Спорт и режим всегда будут в моей жизни, сейчас я вырабатываю новые полезные привычки.

– Уже можешь рассказать, чем будешь заниматься в дальнейшем? И чем был обусловлен дальнейший выбор направления?

– У меня есть идеи, проекты и новая работа, расскажу обо всём в подходящий момент!

– Думала ли ты о том, чтоб стать тренером? Тем более что у тебя огромный опыт работы с лучшими специалистами как в России, так и за границей.

– Тренерская работа мне не близка. Но я хочу и буду делиться своим опытом.

– В одном из видео на своём канале ты, ещё когда играла в Бразилии, показывала, что проходишь обучение. Получается уже тогда был план, чем займёшься после волейбольной карьеры?

– Я училась на протяжении всей карьеры, всегда помнила о том, что однажды нужно будет попрощаться с волейболом. С течением времени появлялись новые интересы, развивались навыки, выстраивались концепции проектов. В спорте я научилась побеждать в борьбе, а теперь практикуюсь достигать своих целей, не сражаясь, а вдохновляя!

– На своём канале ты также показывала изнанку большого волейбола. Планируешь дальше его вести? Если да, то что нас там ждёт?

– Мне интересны все крупные медиаплощадки. Это даёт возможность общаться с людьми, живущими в разных уголках мира. У каждой публичной деятельности должна быть цель, миссия. Мне есть что сказать, сейчас я экспериментирую с различными средствами коммуникации.

Татьяна Кошелева Фото: РИА Новости

– В шапке твоего профиля есть слова «свобода быть собой – это суперсила, которую я обретаю каждый день». Что это значит для тебя?

– Это полное принятия себя, своих качеств и энергий! Как только я позволила себе быть любой, пробовать новое, искать, спотыкаться, как только научилась проживать не только позитивные, но и негативные эмоции, то моё состояние изменилось! Это не значит, что теперь я ругаюсь с людьми, кричу и плачу при любой возможности, это значит, что я принимаю ту часть себя, которая может кричать и ругаться, и когда это не отрицаешь, то это больше не управляет тобой! Теперь я испытываю благодарность за любой опыт и улыбаюсь жизни. В этом для меня и есть свобода.

– Давай подытожим: волейбол для Татьяны Кошелевой – это?

– Волейбол – моя страсть. Вложите в это слово все его значения, и это будет именно то, что я чувствовала на протяжении всей своей карьеры!

– Если бы у тебя была возможность написать письмо той девчонке 11 лет, которая только пришла в волейбол, что бы ты ей сказала?

– Я бы сказала ей, что люблю её, а всё остальное она узнает сама!