«Следующая игра будет сложнее». «Зенит-Казань» разгромил «Динамо» в первом матче финала

В мужской Суперлиге стартовала финальная серия матчей за главный трофей сезона. В первой игре, как и годом ранее, «Зенит-Казань» без шансов разгромил московское «Динамо» (3:0). Злую шутку с москвичками сыграли ошибки и большое количество брака. Неужели казанцам так просто дался первый матч?

Несложный матч

Начало первой партии осталось за «Динамо» — 7:5. «Зенит» неожиданно много ошибался, только Алексей Кононов и Дмитрий Волков трижды выбили мяч в аут. К счастью, казанцам удалось быстро собраться и отыграться – 8:7. Вот только сразу увеличить преимущество у подопечных Алексея Вербова не вышло.

Команды долго шли вровень, но вскоре «Зениту» всё-таки удалось вырваться вперёд – 22:18. Свою роль сыграли Сэм Деру, забивший сложнейший мяч и заставивший Лаури Керминена ошибиться на приёме, подача в аут от Дениса Богдана и попадание в блок Цветана Соколова. Москвичи быстро сократили отрыв до минимума (23:22), но Дмитрия Волкова и Максима Михайлова было не остановить (25:22).

Во второй партии стартовое преимущество вновь осталось за «Динамо» благодаря эйсам Дмитрия Жука и Антона Сёмышева – 7:6. Однако вскоре казанцы вернулись в игру: начали более активно действовать в атаке и более уверенно – в блоке (13:10). А потом на подачу вышел Максим Михайлов, и «Зенит» серьёзно вырвался вперёд – 21:15. Финальную точку в партии поставил Роман Романовский эйсом – 25:17.

В начале третьего сета сильнее вновь оказалось «Динамо». После отличных подач Павла Панкова москвичи вели 8:5. Однако казанцы не расслабились и начали сокращать отрыв. Окончательно сравнять счёт помог эйс Майки Кристиансена – 10:10.

А дальше отлично сработала схема, опробованная в прошлой партии: уверенный блок в сочетании с убойными подачами и эйсами Михайлова (16:13). От перенапряжения динамовцы начали ошибаться. Два аута Богдана и ошибка Сёмышева на перебросе мяча позволили «Зениту» увеличить отрыв на пять очков (19:14). Дальше казанцам не составило особого труда довести матч до победы – 25:17.

«Мы допустили много брака»

После матча главный тренер «Динамо» Константин Брянский заявил, что в поражении команды виновато большое количество брака.

«Мы сами допустили много брака. Причём в элементах, которые считались надёжными – в атаке, в приёме. Только в первой партии раза три сетки коснулись. Причём в хороших розыгрышах. Эти моменты немного выбивали из колеи. У «Зенита» больше эйсов, они выбили нас из приёма. Но у нас были шансы и на хорошей подаче сняться. Был приём «плюс-плюс», но допускали ошибки, попадали в одиночный блок. В целом в игре было много интересных розыгрышей, много интересного материала, который сейчас будем отсматривать, анализировать, готовиться к следующему матчу. Физическая форма нормальная, как и подобает в финале. Тем более пройдя такие жернова в четвертьфинале и полуфинале. В целом мы готовы к финалу. Наверное, такое обилие ошибок можно объяснить излишним рвением. Будем смотреть, где допускали ошибки», — сказал Брянский пресс-службе команды.

Ошибки соперника отметил и главный тренер «Зенита» Алексей Вербов.

«Пока мы будто первый сет разыграли, поэтому много говорить не хочется. Всех поздравляю с победой, приятно видеть практически полный зал на игре. Сегодня очень хорошо поддерживали, это нам помогало. Единственное, что могу сказать, в первой партии ожидаемо, на эмоциях сделали много ошибок. Дальше во второй и третьей играли почище. Стоит отметить и «Динамо». У них девять ошибок на подаче, нехарактерно такое для них. В атаке для них был не лучший матч, но и наши ребята не дали им чувствовать себя вольготно на сетке. Хорошее начало, но это только начало. Весь путь впереди. Следующая игра будет сложнее, чем сегодня», — пояснил Вербов.

Следующий матч серии пройдёт в Казани 26 апреля. Начало игры – в 19.30 мск.