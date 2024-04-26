Казанское «Динамо» удержалось на краю пропасти. Почему «Локомотив» не дожал соперниц?

Калининградская команда была буквально в шаге от победы, но этот шаг так и не сделала.

Настоящая драма разыгралась в Калининграде в четвёртом матче финальной серии женской волейбольной Суперлиги по волейболу. Финалисты смогли по-настоящему зажечь заполненный до отказа «Янтарный». «Локомотив» был в шаге от чемпионства, ведя по ходу встречи 2:0, но казанское «Динамо-Ак Барс» смогло совершить невозможное: перевернуло игру в свою пользу и буквально выгрызло победу в пятой укороченной партии.

Первый сет был продолжением прошлой встречи: «Локо» доминировал по всем показателям, а на подачах Ирины Филиштинской уверенно вырвался вперёд, после чего довёл сет до победы. По ходу второго игрового отрезка Зоран Терзич поменял рисунок своей команды, выпустив на площадку Полину Матвееву, и «Динамо» заиграло помощнее. Но в концовке на «больше-меньше» сильнее и удачливее всё-таки оказались хозяйки площадки.

А вот в следующих партиях началось самое интересное – игра без права на ошибку для Казани. И волейболисток на площадке словно подменили: груз ответственности, наоборот, развязал руки динамовским волейболисткам. Гостьи будто начали играть более раскованно, но с максимальной мотивацией: ни один мяч не падал на площадку без сопротивления. «Динамо» удалось стабилизировать приём, перестроить нападение: Матвеева подключила темп и дала скорость доигровщицам. Казани удалось уверенно забрать два сета с одинаковым счётом (25:19). В решающей пятой партии концовку отлично провела Брайелин Мартинес, и засейвив в защите «мёртвые» мячи, и отработав на передней линии. Казанские волейболистки отыграли три «золотых» матчбола и вырвали победу у «Локомотива» в тяжелейшем матче.

Главный показатель крепкой игры «Динамо» – приём. Как только команда смогла его наладить после провальной первой партии (72% после 30% в первой партии), то сразу получила скорость и разнообразие в атаках.

Железнодорожницы же держали стабильно высокую планку в обработке первого мяча (50%), но в вот в атаке дали сбой по сравнению с предыдущим матчем, снизив эффективность с 46% до 38%. Абсолютное равенство показали команды в наборе очков на блоке (16:16) и по ошибкам (25:25).

Оценивая итоги этой встречи, сместим акцент с Ангелины Лазаренко в противостоянии с диагональной Эбрар Каракурт на доигровщицу Брайелин Мартинес. Два бомбардира провели отличный матч, став лучшими в составах своих команд: у Каракурт 29 очков (27 в атаке и два блока), а на счету Мартинес – 27 (24 с игры и три блока). Турчанка задала темп игры в начале, а доминиканка показала класс в концовке встречи. Хладнокровие Мартинес в решающих действиях во многом помогло казанским волейболисткам взять верх на тай-брейке. А вот Эбрар Каракурт на последнем мяче дрогнула и совершила ошибку, которая и поставила точку в четвёртом матче.

Также отметим хорошую игру Елизаветы Лукьяновой. Именно её мощного нападения не хватало «Динамо» в проигранных матчах. В этой встрече диагональная казанской команды пришла на помощь Мартинес, забив 18 мячей из 44 с эффективностью 41% и к этому ещё прибавила пять блоков. У «Локо» же Татьяна Толок, которая блестяще провела первые матчи серии, в этой встрече набрала всего 14 очков после 44 отданных ей передач (32%).

Счёт в серии – 2-2. Но тем интереснее будет развязка. Пятый матч состоится 29 апреля в Казани, и там уже точно определится чемпион страны.