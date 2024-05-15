«В финале ЛЧ у нас были бы все шансы на титул». Как «Зенит» доминирует второй год подряд

«Зенит-Казань» — вновь чемпион российской Суперлиги. Как и год назад, в финальной серии парни одолели московское «Динамо» – также в трёх матчах.

В интервью «Чемпионату» главный тренер триумфаторов Алексей Вербов рассказал о втором титуле подряд и поздравлениях от российских и зарубежных коллег, о главном страхе в новом сезоне и борьбе «Зенита» на международных соревнованиях, о молодых игроках и сложностях в матчах с «Белогорьем».

О чём мы расскажем:

Эмоции от второго чемпионства, главные сложности впереди

— Алексей Игоревич, на церемонии вы сказали про опустошение: сейчас понимание пришло, а победа ощущается отчётливее? Как?

— Опустошения сейчас уже нет — есть наслаждение семьёй, домом. Я в течение сезона, конечно, сильно скучаю по близким. Мне не удаётся их часто видеть, да и дома не получается находиться много. Поэтому сейчас самый, наверное, радостный момент. И ещё с более хорошим настроением ты всё это делаешь, потому что прекрасно провели год. Эйфории нет, есть чувство радости от хорошо выполненной работы. Так что параллельно уже надо заниматься организационными моментами по следующему сезону.

Наверное, это нельзя отнести к привычке: мол, привыкли выигрывать, это уже словно само собой разумеющееся. Нет, это всё приятно, но вполне буднично, наверное, проходит сейчас начало отпуска. Правда, ещё в Казань поеду, там дочка сейчас играет — заканчивается молодёжная лига. Успею два матча посидеть, посмотреть. Так что ещё вернусь в клуб до полноценного отпуска. Есть моменты, которые надо доделать. И уже точно можно будет забыть на какое-то время про волейбол.

— Что дало или в чëм укрепило понимание второе чемпионство подряд?

— Если честно, ничего кардинально не меняется: ни в моём подходе, ни в моём понимании, что и как надо делать. Второе ли там чемпионство или первое, мы серебряные или бронзовые медалисты или вообще без медалей закончили сезон — лично я проведённую работу не оцениваю по результату. Хотя то самое радостное послевкусие ты можешь получить только после побед. Критериев для оценки очень много. Я про них говорю всегда, и это далеко не победы в матчах, кубках и чемпионатах. Бывают ситуации, как в позапрошлом году в Казани, когда мы не выиграли чемпионство, но у нас был отличный сезон и одни из лучших показателей по статистике в истории клуба. В моменте победить не удалось, однако вдолгую было понятно, что команда на правильном пути. Спасибо руководству, что они поверили и поддержали нас всех в тот тяжёлый момент.

«Зенит-Казань» — чемпион сезона-2023/2024 Фото: zenit-kazan.com

А бывает и наоборот: что-то можно выиграть, но качество не то, или удача была на твоей стороне, или у соперников проблемы в моменте, система проведения чемпионата сыграла на руку, как было с Уфой во время моей игры за клуб. Мы оказались в финале чемпионата, не встретившись ни с одним из лидеров. Тогда делились по зонам, и так для нас сложилась сетка плей-офф, что мы избежали встреч с топами до финала.

Например, формат «Финала шести» не добавляет объективности по реальной силе и уровню команд, а также по проведённой за год работе. Хорошо, что эти эксперименты уже позади. Возвращаясь к нам, очень надеюсь, что в следующем году мы будем, по крайней мере, не хуже, чем в этом сезоне. Постараемся улучшать свою игру, становиться ещё сильнее, агрессивнее, сплочённее. Думаю, это чемпионство может нам в этом помочь: в нашей уверенности.

— Как не уйти в самоуверенность?

— Есть всегда и другая сторона медали: определённое насыщение происходит. На протяжении длительного периода играешь и побеждаешь — есть привыкание. Я проходил его как игрок. То есть оно реально существует, и тренеру очень сложно находить мотивацию, стимул, очень сложно игрокам удерживать себя в таком же состоянии — как ты приходишь в самом начале и мечтаешь о титуле. Сколько я ни изучал тренерское искусство, читал, как достичь чего-то, как покорить вершину, каким способом туда добраться, но очень мало информации, как на ней подольше задержаться.

Сейчас будем максимально этой темой заниматься на следующий год, потому что команда хуже не станет, она будет сильнее, как и соперники: они меняются, приспосабливаются, стараются находить пути для того, чтобы побеждать чемпионов. Это стандартная история для спорта. Так что постараемся не сбавлять обороты и двигаться дальше.

— Максим Михайлов до сих пор отращивает бороду в плей-офф. Доминирование и уверенность не избавляют от суеверий? Какие они у вас?

— Не скажу, что я очень суеверный — у меня уж точно нет историй про отращивание бороды (улыбается). Когда играл, были моментики, где периодически можно было не бриться, но это как-то больше за компанию, чем реально серьёзно к этому относился. Хотя нет, перед каждой игрой я посещаю регулярно одно место, как говорится, «лучше до, чем во время». Не знаю, правда, можно ли это назвать суеверием.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

Сейчас это больше [проявляется] у тренерского штаба: в этом году синий цвет тренерских поло сбивал с толку, потому что в нём мы потерпели два поражения. Я почувствовал, что тренерский штаб, зная, что я абсолютно спокойно к этому отношусь и точно не верю, пытался мне намекнуть: мол, нам бы неплохо эти поло вообще куда-нибудь запрятать и никогда их больше не доставать (улыбается). Я пошёл навстречу, хотя меня не волновала история с цветом.

Тут я согласен с Артёмом Вольвичем, который на утверждение «куражная форма – это какое-то волшебство» сказал: «Да, причина в цвете маек, а не в том, что мы с утра до вечера работаем над собой, тренируемся, пашем». Конечно, это всё можно не делать, а надевать правильный цвет формы — и результат сам придёт. Я тоже сторонник этой истории, и никакие суеверия не работают – это всё выдумки. Первостепенное – это отдача, пахота, работа и командная поддержка – всё, что можно отнести к понятию «рабочая атмосфера».

Хотя у тех, кто верит, я не собираюсь это забирать: если из-за подобного работоспособность и уверенность увеличиваются, то зачем нужно сбивать с толку?

Отсутствие еврокубков

— Коллеги поздравляют? Местные и зарубежные? Какое самое неожиданное?

— Поздравлений очень много. Приятно, что их количество не уменьшается, несмотря на вторую победу. Каких-то специфических [поздравлений] не было: всё базово и банально. Поздравляют с титулами, с хорошо проделанной работой. Многие люди отмечают, что очень приятно смотреть не только на волейбол хорошего качества, но и на атмосферу внутри коллектива. Мы на этом специализируемся, обращаем большое внимание, тратим много времени. Приятно, что многие специалисты это замечают.

Из необычного: один тренер старой закалки – не буду называть фамилию – прислал мне аудиофайл с песней «Замыкая круг». Что для меня вообще было очень удивительно, ведь она является довольно-таки важным элементом прошлого сезона. В этом мы, конечно, про неё не забываем: она стала таким полугимном, ведь у нас есть клубный гимн. Но песня всегда идёт с нами рядышком, и у людей она настолько отложилась.

— Есть мнение, что такой «Зенит-Казань» сейчас бы размотал всех — точно в финале ЛЧ смотрелся бы не хуже. Согласны?

— Да, полуфиналы и финал Лиги чемпионов посмотрел. К тому же смотрю и итальянский, и турецкий чемпионаты. Польский как-то мимо меня прошёл. Конечно, итальянский и польский чемпионаты сейчас стоят рядышком с нашим. Размотали бы или нет? (Улыбается.) Сказать сложно, но точно, думаю, и мы, и московское

«Динамо», и остальные три команды — Новосибирск, Санкт-Петербург, Белгород — способны составить конкуренцию лучшим итальянским и польским командам. Однако говорить в сослагательном наклонении: размотали бы или нет… Но было бы очень интересно — у нас были бы все шансы на титул. Думаю, мы бы также уверенно себя чувствовали в Лиге чемпионов, как и в нашем чемпионате.

— Очень жаль…

— Конечно, жаль, что это время пришлось на наш момент: когда у нас получилось создать такую команду, сложить этот пазл. И, конечно, хотелось себя проверить с лучшими представителями не только российского, но и зарубежного волейбола. Но, к сожалению, пока возможности такой нет. Тут, наверное, даже больше за ребят обидно, потому что тренерский век подлиннее: сколько позволят желание, возможность, здоровье. То есть ты можешь работать, а спортсмены 10 лет находятся на пике. Сейчас у нас отличные ребята, которые прямо в самом соку. Жаль, что они, конечно, не могут продемонстрировать в полной мере свои возможности — что на клубном уровне, что на уровне сборных, где тоже являлись бы однозначно фаворитами и боролись бы только за самые высокие места.

Конкуренция в следующем сезоне, новый вызов, состав

— В прошлом году вы говорили, что день отдохнули – и с мыслями в новый сезон. Неужели выгорания нет?

— В следующем году это будет на повестке под пунктом №1. Придётся сесть перед началом сезона и поставить цель – не очередные кубки в конце сезона, а необходимость продолжать точно так же. Надо это делать ещё лучше, ведь соперники не спят и будут только больше мотивированы сместить нас с подиума. Недостаточно будет двигаться в том же ритме, нужно будет себя настраивать. Но одними словами не обойтись, нужно натурально всех стимулировать, начиная с себя и заканчивая ребятами.

Когда ты побеждаешь, когда подтверждаешь [чемпионство] и находишься наверху, то притупляется вся картинка, особенно в отсутствие еврокубков и сборной – всё то же самое. И хорошо, что в питерском «Зените» и новосибирском «Локо» произойдут существенные изменения – появятся буквально новые команды. Белгород, который был где-то не таким опытным в стыковых матчах, теперь также включится в гонку за золото. И «Динамо», у которого в последнее время есть недосказанность, – они хотят максимально показать себя. Они максималисты, им недостаточно разыгрывать лишь финалы. Год обещает быть интересным.

— Что принципиально поменялось в «Зените» за чемпионский год?

— Глобальных изменений нет, но их и не будет. На протяжении пяти лет, как я только начал полноценную тренерскую карьеру, философия, подход не изменились. Ты только стараешься не стоять на месте, улучшать что-то в себе, в команде, в окружении. Поменялось то, что наша молодёжь, которая росла в системе клуба, работает отлично. Огромная благодарность всем причастным к этому: Роман Романовский, Михаил Лабинский, Алексей Кононов, Андрей Сурмачевский, Илья Федоров становятся лучше, прогрессируют, начинают выходить на определённый уровень и лидирующие позиции. А ещё мне бы очень хотелось поблагодарить детских тренеров этих ребят, с которых всё начинается. Их сумасшедший труд всегда, к сожалению, недооценëн – про этих людей все забывают.

Михаил Лабинский Фото: zenit-kazan.com

Думаю, что в следующем году мы способны стать ещё лучше: Романовский уже свою лепту вносит, а в скором времени может стать полноценным игроком состава, у него есть все возможности для этого. Лабинский – уже полноценный игрок основы и может уже в ближайшее время стать лидером не только «Зенита», но и сборной. Перед матчами я всё время мучился: у всех ребят есть свои сильные стороны, не знал, кого использовать в конкретный момент времени. Были сложности. Они, правда, приятные, ведь это лучше, чем нехватка спортсменов.

Илья Фёдоров уже заматерел – третий сезон в составе. И финал для него не что-то нереальное. Хоть он и плачет до сих пор после побед, но уже чувствуется, что это не талантливый перспективный мальчик, а основной игрок «Зенита» и основной кандидат на место в главной сборной страны на своей позиции.

Алексей Кононов – и его волшебное преображение в середине прошлого сезона. Сейчас уже его нахождение на площадке в самые сложные моменты не вызывает сомнений. Андрюха Сурмачевский также очень важное звено в нашем коллективе. Надеемся, что следующий сезон в Уфе максимально раскроет его потенциал и он вернётся к нам уже полноценной боевой единицей.

Также не стоит забывать про Кирилла Клеца, который не играл так много на стадии плей-офф, но точно усилил команду и имеет огромный потенциал. Наша задача постараться его раскрыть. Следующий сезон должен быть для него показательным. Тем более перед глазами у него есть отличный пример.

— А в чём изменились вы?

— Я стараюсь быть тем же Алексеем Вербовым, который начинал свою тренерскую карьеру – это про отношения со всеми людьми вокруг. Не только со спортсменами, но и с тренерским штабом, медицинским штабом, руководством, работниками клуба – администрацией, водителями, поварами. Они все являются частью победного пазла и все очень важная составляющая победы. А в остальном всё как всегда: допускаешь ошибки, стараешься увидеть, проанализировать, исправить – глобальный подход не меняется. Стараемся все не стоять на месте. Тем более когда долго вместе, происходит привыкание, замыливание, что ли. Наша задача – заинтересовывать, чтобы люди не чувствовали монотонность и чтобы всё это не превращалось в работу.

Минусы побед, дебют Сан Саныча Волкова, проблемы с «Белогорьем»

— Чемпионство – чемпионством, но что не понравилось по ходу сезона? Качество, отдача, недооценка соперника? Какой минус хотите исправить на плюс?

— Глобальных минусов нет, и это говорит о том, что всё неплохо и мы идём правильной дорогой. Мы стараемся в самом зародыше тушить какие-то вещи: если появляются минусики и искорки, не даём им перерасти в пожары. Думаю, это наша сильная сторона – мы не отворачиваемся от проблем. Даже если это неприятно, мы всегда стараемся их решить, глаза в глаза, а не за спиной. Если есть какие вопросы или проблемы, мы не молчим и не додумываем, а на месте обсуждаем. Серьёзных проблем не возникает.

Что касается волейбола, то зачастую при преимуществе над соперниками у нас были провалы: мы теряли концентрацию, инстинкт убийцы, позволяли себе расслабляться. Где-то это выражалось в виде потери нескольких очков, где-то – целой партии. Но много таких моментов – особенно в первой половине сезона – мы старались побороть. Во второй половине этого было меньше: ребята почувствовали, о чём идёт речь, и смогли изменить это.

— В тройке оказались представители «Классики волейбола». Как вам дебют Сан Саныча?

— Очень рад за Белгород – это не последняя для меня команда. Она дала мне возможность стать тем, кем я являюсь сейчас. Я за них также болею, переживаю параллельно. Там мои хорошие друзья, которые играют, тренируют, руководят клубом. Не могу относиться безучастно – поздравляю с бронзой. Считаю, что они идут в правильном направлении. В первую очередь это касается игры. Да, нужно было время на притирку, знаю, что там были определённые сложности, но во второй части сезона мы увидели суперкоманду, которая способна биться за золотые медали, они были в шаге от «золотого» финала. И всё у них впереди. Сейчас у нас уже не топ-4, а целых пять команд – будет интересно.

Сергей Юрьевич очень много делает для команды, он сейчас один из сильнейших молодых руководителей в российском волейболе. И Сан Саныч пришёлся ко двору. Очень рад что коллегиальный стиль работает и приносит плоды. Но, как и говорил раньше, надо наблюдать вдолгую: нужно на каком-то отрезке смотреть на качество и продуктивность работы. И только время покажет, насколько он вошёл в тренерскую стезю – насколько будет успешен. Желаю ему удачи. Его система и стиль мне точно импонируют.

— Пользуется знаниями в играх против вас?

— Были два разных матча. В первом мы выигрывали 1:0, хорошо играли и вторую партию до счёта 22:20. Как сейчас помню, Павел Тетюхин тогда подал два совершенно необязательных эйса: это были не сверхподачи, мы сами допустили ошибки. Считаю, что потеряли концентрацию в моменте, где-то и недооценка произошла: мы считали, что ту игру уже контролируем, а Белгород вроде как на тот момент не был той машиной, которой они стали во втором круге. И вместо того, чтобы закончить партию, мы не реализуем свои сетболы, допускаем ошибки на приёме. Вместо 2:0 мы позволили «Белогорью» вернуться, а в дальнейшем и перевернуть ход игры. В третьей и четвёртой партиях случилось, как говорят, «от пижонства до мандража — один шаг». Они своей суперигрой заставили нас нервничать, и мы не смогли ничего противопоставить.

МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

В Казани была обратная история: мы ждали этот матч, нам этот реванш был необходим. И первая партия складывалась неплохо: имели возможность её завершить. Но и Белгород не позволил: что бы мы ни делали — а мы много давили, создали сложные ситуации, — из каждой такой они выходили просто и легко. Один блок за матч для самой блокирующей команды говорит о многом. Если в первой игре была недооценка, то во второй они просто заставили нас беситься: мы очень хотели победить, отомстить. И гипержелание нам мешало сконцентрироваться на себе — соперник оказался важнее нас самих, что, в принципе, мы всегда стараемся избежать. Они заставили нас потерять голову.

Эти два поражения помогли нам по сезону, мы сделали работу над ошибками. Каждый из проигрышей был полезен. Какие-то вещи Сан Саныч знает — два года провёл с нами. Но из-за уровня команд и анализа соперника сложно сейчас чем-то удивить. Зачастую команда знает соперника лучше себя. И считаю, что они в итоге обрели необходимую уверенность от этих побед. То есть мы обоюдно друг другу помогли (улыбается).

— Какая следующая ступень, какая мотивация: оформить хет-трик без поражений в регулярке и плей-офф?

— За настрой на игру я не переживаю, волнуюсь за тренировочный процесс, так как он напрямую связан с качеством игры. Всегда, когда ты чего-то достиг, есть эта возможность подумать: «Ну, ладно, сегодня неохота, я позволю себе сачкануть. А вот завтра перед игрой выйду, настроюсь, и всё получится». Это важно убрать, так как, пока ты сделал шаг назад, остальные сделают два вперед. Буду стараться как тренер за этим следить: требовать и с себя, и с ребят, и с клуба, и со штаба, продолжать отдаваться на 100%.