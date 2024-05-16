Бабкевич, Михайлов или Аль Хачдади? Выбираем символическую сборную российской Суперлиги

«Зенит-Казань» – чемпион, московское «Динамо» осталось с серебром, «Белогорье» – с бронзой. Этот сезон подарил нам немало сенсаций, открытий и рекордов. Вспоминаем всех, кто был к этому причастен!

«Чемпионат» уже традиционно финалит мужской волейбольный сезон, запуская серию рейтингов! Предлагаем вам выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро, центральный блокирующий и тренер – самые результативные на каждой позиции в списке.

Начнём с диагональных, которым за игру может прилететь от 50 передач и больше. В большинстве команд они первая опция в нападении, поэтому самые атакующие.

Символическая сборная Суперлиги по волейболу Фото: «Чемпионат»

Так что давайте вспомним диагональных российской Суперлиги! Внизу семь главных претендентов. Голосуйте!

Если вы хотите поднять диагонального в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.