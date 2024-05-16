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Читатели Чемпионата выбирают символическую сборную чемпионата России по волейболу – рейтинг

Бабкевич, Михайлов или Аль Хачдади? Выбираем символическую сборную российской Суперлиги
София Колодкина
Выбираем символическую сборную мужской Суперлиги
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Серия рейтингов стартует с диагональных!

«Зенит-Казань» – чемпион, московское «Динамо» осталось с серебром, «Белогорье» – с бронзой. Этот сезон подарил нам немало сенсаций, открытий и рекордов. Вспоминаем всех, кто был к этому причастен!

«Чемпионат» уже традиционно финалит мужской волейбольный сезон, запуская серию рейтингов! Предлагаем вам выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро, центральный блокирующий и тренер – самые результативные на каждой позиции в списке.

Начнём с диагональных, которым за игру может прилететь от 50 передач и больше. В большинстве команд они первая опция в нападении, поэтому самые атакующие.

Символическая сборная Суперлиги по волейболу

Символическая сборная Суперлиги по волейболу

Фото: «Чемпионат»

Так что давайте вспомним диагональных российской Суперлиги! Внизу семь главных претендентов. Голосуйте!

  • Если вы хотите поднять диагонального в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший диагональный сезона-2023/2024
Владислав Бабкевич, «Зенит» СПб
Фото: ВК «Зенит»
1 место

Владислав Бабкевич, «Зенит» СПб

23-летний белорус, в середине сезона перебравшийся из «Факела» в питерский «Зенит», стал самым результативным игроком Суперлиги. В регулярке и плей-офф он оформил 656 очков: 585 — в атаке (53% эффективности), 42 – на блоке и 29 – на подаче. Диагональному отдавали по 50-70 передач за матч, так что в итоге в феврале он повторил рекорд суперлиги с 41 очком за матч. А ещё Бабкевич имеет лучший показатель полезности – «+396». Владислав остаётся в «Зените», а новому главному тренеру Владимиру Алекно придётся сбалансировать игру впереди.

Максим Михайлов, «Зенит-Казань»
Фото: ВК «Зенит-Казань»
2 место

Максим Михайлов, «Зенит-Казань»

36-летняя легенда завершил сезон с 306 очками в 29 матчах и при 48% эффективности. Результат не самый выдающийся, но диагональный стал важной частью успеха в плей-офф: набрал там 87 очков в восьми матчах.

Мохамед Аль Хачдади, «Белогорье»
Фото: ВК «Белогорье»
3 место

Мохамед Аль Хачдади, «Белогорье»

Второй по результативности нападающий в российском чемпионате – 33-летний Мохамед заколотил на два очка меньше, чем Бабкевич, – 654, но сыграл на шесть матчей больше. В среднем он забивал 4,64 мяча за сет и показал 50% результативности: 549 мячей в атаке, ещё 52 очка принёс на блоке и 53 – на подаче. Он вновь стал незаменимым человеком в нападении, поэтому продлил контракт с «Белогорьем» на сезон-2024/2025. Заявив, что следующая медаль будет золотой.

Цветан Соколов, «Динамо»
Фото: ВК «Динамо»
4 место

Цветан Соколов, «Динамо»

562 очка в сезоне-2023/2024 принёс команде 34-летний болгарин – он стабильно в десятке лучших по итогам сезона. Цветан реализовал 460 атак в 893 попытках (52% эффективности), 59 мячей он положил с подачи, ещё 43 – заблокировал.

Роман Мурашко, «Енисей»
Фото: ВК «Енисей»
5 место

Роман Мурашко, «Енисей»

В регулярном чемпионате 21-летний Мурашко вообще стал вторым по результативности: он сыграл 29 матчей и принёс команде 458 очков: 381 — в атаке, ещё 28 — на блоке и 49 – на подаче. Дальше его команда в квалификации обыграла «Шахтёр» и ожидаемо уступила «Зениту-Казань», став в итоге восьмой. Вторым Роман стал и по ошибкам – допустил их 248, всего на 11 меньше, чем у лидера тёзки Пакшина.

Илья Казаченков, «Локомотив»
Фото: ВК «Локомотив»
6 место

Илья Казаченков, «Локомотив»

Из-за топовых центральных в матчах «Локомотива» 23-летний Казаченков где-то и не первая опция в атаке. Но с 607 очками он стал четвёртым в списке самых результативных игроков Суперлиги: 501 очко (48% эффективности) он принёс в атаке, 34 — на блоке и 72 – на подаче. По эйсам он вообще первый – таких он кладёт по 0,5 за сет.

Корней Эннс, «Факел»
Фото: ВК «Факел»
7 место

Корней Эннс, «Факел»

После ухода Владислава Бабкевича в питерский «Зенит» в диагональ встал молодой, как и вся команда «Факел», 22-летний Корней Эннс. Он легко нашёл связь с Михаилом Вышниковым и в матчах с топами шёл на таран, порой забивая фантастические мячи – с тем же «Локо» в четвертьфинальной серии.

Он принёс 529 очков: 479 заколотил с игры (49% эффективности), 30 набрал на блоке и 20 – на подаче.

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