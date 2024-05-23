Гончарова или Каракурт? Выбираем символическую сборную женской Суперлиги

Женская Суперлига подарила болельщикам сезон-триллер, в котором было всё – и невероятные по драматизму матчи, и спортивные подвиги, и скандалы. Казанское «Динамо-Ак Барс» вновь на вершине, «Локомотив», хоть и остался вторым, точно стал самой эмоциональной командой чемпионата, а московское «Динамо» вообще без медалей, уступив в серии за бронзу «Ленинградке»!

«Чемпионат» по традиции подводит итоги сезона, запуская серию рейтингов. Предлагаем вам выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональная, доигровщица, связующая, либеро, центральная блокирующая и тренер. По итогам всех рейтингов сравним, совпадёт ли выбор наших читателей с тем, что сделала Всероссийская федерация волейбола.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Начнём с диагональных – с тех, кто несёт основную нагрузку в атаке. В основном это первый выбор для связующей. Главная функция данного игрока – нападение, поэтому он освобождается от приёма и готовится непосредственно к выполнению удара.

Ниже — девять главных претенденток. Выбирайте своего фаворита и голосуйте!

Если вы хотите поднять диагонального в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.