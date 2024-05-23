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Читатели Чемпионата выбирают символическую сборную женского чемпионата России по волейболу – рейтинг диагональных

Гончарова или Каракурт? Выбираем символическую сборную женской Суперлиги
Елена Коваленко
Рейтинг: лучшая диагональная сезона-2023/2024
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Сначала – диагональные. 9 главных претенденток.

Женская Суперлига подарила болельщикам сезон-триллер, в котором было всё – и невероятные по драматизму матчи, и спортивные подвиги, и скандалы. Казанское «Динамо-Ак Барс» вновь на вершине, «Локомотив», хоть и остался вторым, точно стал самой эмоциональной командой чемпионата, а московское «Динамо» вообще без медалей, уступив в серии за бронзу «Ленинградке»!

Итоги сезона-2023/2024 в женской Суперлиге
Это был незабываемый сезон! Главные события женской волейбольной Суперлиги-2023/2024
Это был незабываемый сезон! Главные события женской волейбольной Суперлиги-2023/2024

«Чемпионат» по традиции подводит итоги сезона, запуская серию рейтингов. Предлагаем вам выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональная, доигровщица, связующая, либеро, центральная блокирующая и тренер. По итогам всех рейтингов сравним, совпадёт ли выбор наших читателей с тем, что сделала Всероссийская федерация волейбола.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Начнём с диагональных – с тех, кто несёт основную нагрузку в атаке. В основном это первый выбор для связующей. Главная функция данного игрока – нападение, поэтому он освобождается от приёма и готовится непосредственно к выполнению удара.

Ниже — девять главных претенденток. Выбирайте своего фаворита и голосуйте!

  • Если вы хотите поднять диагонального в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая диагональная сезона-2023/2024
Наталья Малых, «Протон»
Фото: proton-saratov.ru
1 место

Наталья Малых, «Протон»

В десятку самых забойных нападающих также попала Наталья Малых. Волейболистка отличается от всех диагональных своей скоростной атакой со второй зоны, и не раз её удары находили брешь в блоке соперника. Наталья – пятая диагональная в Суперлиге с 441 очком и 43% реализации.

Наталия Гончарова, «Динамо» Москва
Фото: vldinamo.ru
2 место

Наталия Гончарова, «Динамо» Москва

Бессменный капитан московского клуба показала, что не собирается почивать на лаврах и ещё может создавать конкуренцию в нападении. Что Наталия и продемонстрировала в играх плей-офф. Да, её команда не дотянула до медалей чемпионата, но диагональная смогла взять на себя роль лидера в нужный момент, когда по ходу финальных матчей просело нападение Ирины Капустиной. По окончании игр именно Гончарова становилась лучшим игроком в составе «Динамо». Как и в прошлом году, волейболистка вошла в тройку лучших атакующих игроков, забив 538 мячей с эффективностью в 40%. Для Гончаровой это был уже 16-й сезон в составе московского клуба, она четырежды признавалась лучшей волейболисткой чемпионатов России и выиграла более 20 различных наград.

Эбрар Каракурт, «Локомотив»
Фото: vc-lokomotiv.ru
3 место

Эбрар Каракурт, «Локомотив»

Одна из самых ярких волейболисток в мировом волейболе просто ворвалась в российскую Суперлигу и покорила многих своей эмоциональностью и мощным нападением. Эбрар не раз входила символические сборные по окончании туров регулярки, а в 15-м и вовсе установила личный рекорд результативности, набрав 40 очков в матче с московским «Динамо». Турчанка является локомотивом в своей команде, в пятой партии матча с «Динамо-Ак Барс» из 15 командных очков 14 были на счету диагональной. На протяжении всего чемпионата Эбрар удерживала рейтинг лучшего бомбардира лиги и в итоге остановилась на отметке в 797 набранных очков. Также турчанка стала лучшей на подачах, наколотив 42 эйса.

Анастасия Гарелик, «Ленинградка»
Фото: leningradka.spb.ru
4 место

Анастасия Гарелик, «Ленинградка»

Белорусской волейболистке в этом сезоне покорился топ-3 самых результативных игроков всего чемпионата. У Анастасии 653 очка, из них 569 выиграно в атаке с эффективностью в 44% в 37 играх. Такой высокий процент среди диагональных лишь у Эбрар Каракурт, которая возглавляет рейтинг. Гарелик не задерживалась так надолго ещё ни в одном российском клубе: в «Ленинградке» спортсменка проводит уже пятый сезон. И в этом чемпионате Анастасия внесла огромный вклад в игру команды, взяв с ней долгожданную бронзу, а также серебро Кубка Столетия и Кубка России.

Валерия Турчина, «Минчанка»
Фото: vc-lokomotiv.ru
5 место

Валерия Турчина, «Минчанка»

После того как минский клуб покинула Марина Тумас, её место заняла 19-летняя волейболистка. Ещё в прошлом сезоне она выступала за молодёжную команду «Минчанка-2», став лучшей нападающей лиги и лучшим игроком в Кубке Республики Беларусь. В этом розыгрыше на юную спортсменку сразу свалилась проверка основой. И она её достойно прошла, став вторым самым результативным крайним нападающим в «Минчанке» по сумме набранных очков — 315. Валерия уступила только опытной Светлане Суховерховой (373).

Елизавета Лукьянова, «Динамо-Ак Барс»
Фото: dinamo-kazan.com
6 место

Елизавета Лукьянова, «Динамо-Ак Барс»

Самая высокорослая волейболистка среди игроков данного ампула. Рост Елизаветы – 2 м, и это было огромным преимуществом спортсменки на блоке. Она смогла остановить 76 атак соперников — лучший показатель у диагональных игроков. Также Елизавета отличилась умением рисковать в самых трудных игровых ситуациях и реализовала 339 отданных ей мячей с эффективностью в 38%. Волейболистка в прошлом сезоне пополнила состав казанской команды для усиления игры в плей-офф, а в этом уже смогла занять полноценное место в стартовой шестёрке.

Мария Халецкая, «Заречье-Одинцово»
Фото: vc-lokomotiv.ru
7 место

Мария Халецкая, «Заречье-Одинцово»

Ещё одна леворукая нападающая, отлично вписавшаяся в состав подмосковного клуба во время сезона. Мария прочно заняла место в основе одинцовской команды. И сразу после её прихода «Заречье» обыграло «Тулицу» в трёх сетах, а сама спортсменка стала лучшим игроком матча, набрав 21 очко. В 28 играх, в которых сыграла волейболистка, она набила 314 очков. И если бы переход из «Динамо» состоялся раньше, возможно, статистика было бы ещё лучше.

Мария Боговская, «Динамо» Краснодар
Фото: dinamokrasnodar.ru
8 место

Мария Боговская, «Динамо» Краснодар

Волейболистка является доигровщицей, но в этом сезоне раскрылась в другом амплуа. Мария с 389 очками и 39% эффективности заняла шестое место по реализации атак и вошла в десятку лучших по общему набору очков среди диагональных.

Анастасия Азанова, «Динамо-Метар»
Фото: dinamo-metar.ru
9 место

Анастасия Азанова, «Динамо-Метар»

Диагональная «Динамо – Метар» на протяжении всех игр чемпионата мучила соперниц своими разнообразными и нестандартными ударами левой рукой. Анастасия составляла конкуренцию Каракурт и Гарелик по ходу всей регулярки и лишь на стадии плей-офф сошла с дистанции, но и то потому, что сыграла на два матча меньше, чем финалистки. Прошлый сезон в «Енисее» у волейболистки получился смазанным из-за травмы. Но в этом она вновь громко заявила о себе и набрала одинаковое количество очков с Наталией Гончаровой (597).

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