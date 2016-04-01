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Серниотти: мне нравится лимит на легионеров в российской Суперлиге по волейболу

Серниотти: мне нравится лимит на легионеров в российской Суперлиге по волейболу
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Главный тренер немецкого «Берлина» Роберто Серниотти перед матчем его команды против сургутской команды «Газпром-Югра» в ответной встрече финала кубка EKB поделился мнением, что ему нравится лимит на легионеров, который используется в российской волейбольной Суперлиге.

«Тот лимит на легионеров, который существует в российской Суперлиге, мне очень нравится. Это даёт пространство для развития молодых игроков", — цитирует Серниотти официальный сайт ВК «Газпром-Югра».

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