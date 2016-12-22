«Динамо» М поблагодарило «ББСК Стамбул» за поддержку в связи с убийством посла

Московское «Динамо» на своём официальном сайте поблагодарило за поддержку и солидарность турецкий клуб «ББСК Стамбул» в связи с убийством посла Российской Федерации в Турции. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов российская команда на выезде обыграла стамбульский коллектив со счётом 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:22).Для московского «Динамо» эта победа стала второй кряду на старте Лиги чемпионов. «ББСК Стамбул» потерпел второе поражение. В третьем туре «Динамо» сыграет с польским клубом «ЗАКСА», а турецкая команда встретится с бельгийским «Нолико».