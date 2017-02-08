«Вакифбанк» разгромил «Дрезднер» в матче женской Лиги чемпионов

Турецкий «Вакифбанк» на выезде в трёх сетах разгромил немецкий «Дрезднер» в матче 4-го тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. Самым результативным игроком матча стала китайская доигровщица «Вакифбанка», набравшая 13 очков.Турецкая команда, одержавшая 4 победы в четырёх матчах, занимает первое место в группе D. Немецкий клуб пока не набрал ни одного очка.«Дрезднер» (Германия) – «Вакифбанк» (Турция) — 0:3 (18:25, 11:25, 12:25).