Жириновский: спортсмена вышвыривают из самолёта. Что это такое вообще?

Депутат Госдумы РФраскритиковал действия сотрудников авиакомпании «Победа», с рейса которой из Самары в Москву 12 марта был снят волейболист новоуренгойского «ФАКЕЛА». Видеофрагмент выступления политика на своей странице в сети «Инстаграм» опубликовал игрок «Урала»«Из самолёта высаживают спортсмена – длинные ноги. Ну куда дальше идти ещё? И опять, пусть наши женщины не обижаются, но везде задействованы женщины… Стюардесса. Ей не понравилось. Парень специально пересел на другое место, чтобы не мешать. Ну как же, без разрешения стюардессы? «Вернитесь на своё место!». А там он мешает её проходу. Она бежит жалуется командиру экипажа, а командир экипажа к ней относится, видимо, ласково. Вызывают полицию, спортсмена вышвыривают из самолёта. Что это такое вообще?!» – сказал Жириновский.