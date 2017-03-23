«Любе Чивитанова» проиграл «Скре», но вышел в «Раунд 6» волейбольной ЛЧ

«Любе Чивитанова» вышел в «Раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов. В ответном матче «Раунда 12» итальянский клуб уступил польской «Скре» со счётом 2:3 по сетам, однако этого результата хватило для выхода в следующую стадию. Напомним, в первой игре, которая прошла в Польше, «Любе Чивитанова» победил — 3:1.«Любе Чивитанова» (Италия) — «Скра» (Польша) — 2:3 (26:24, 25:16, 26:28, 15:25, 13:15).Первый матч — 3:1.За место в «Финале четырёх» «Любе Чивитанова» поспорит либо с итальянской «Моденой», либо с польской «Ресовией». Первый матч между этими командами прошёл в Польше и завершился со счётом 3:2 в пользу «Модены». Ответная встреча состоится 23 марта в Италии.