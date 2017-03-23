Ушаков: у «Динамо-Краснодар» были все возможности, чтобы биться за медали

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу над «Протоном» из Саратовской области в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:21) и оценил выступление команды в сезоне.«Игра получилась результативной, что для нас очень важно. Было много ошибок с нашей стороны, играли третий день, концентрация упала, сказывалась усталость. Хорошо, что выдержали и завоевали победу. Вчера и сегодня мы провели матчи на неплохом уровне. Мне понравилось. Пока ещё пятое место не обеспечено. «Заречье» — наш ближайший претендент, будем готовиться ко второму туру и решать свои задачи. Я считаю, что сезон выдался неудачным. У нас были все возможности, чтобы биться за медали», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.