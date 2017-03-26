Кошкин: в матче за 3-е место «Енисею» хотелось бы сыграть с «Уралочкой»

И.о. главного тренера «Енисея»прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги (счёт в серии – 0-2).«К сожалению, в силу объективных причин не смогли оказать более достойного сопротивления «Динамо». Эта команда, наверное, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Если бы у нас были все здоровы, мне кажется, могли бы показать больше. Сейчас в планах у нас полуфинал Кубка вызова, очень хотим попасть в финал. Буквально через два часа улетаем в Грецию, где нам предстоят два сложных матча против «Олимпиакоса».В матче за третье место чемпионата России, наверное, предпочтение бы отдал «Уралочке», потому что с ней мы сыграли 1:1 в чемпионате и надеемся зацепиться», — приводит слова Кошкина пресс-служба «Енисея».