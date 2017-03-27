Гончарова: мы были счастливы, что всё в матче с «Моденой» сложилось так легко

Диагональная московского «Динамо»поделилась впечатлениями после побед над итальянской «Моденой» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов и над красноярским «Енисеем» во второй встрече полуфинала плей-офф Суперлиги. В первой игре столичная команда оказалась сильнее в трёх сетах, во второй — в четырёх.«Мы долго психологически готовились к этой встрече. Это была задача номер один! Это сильная команда: настраивались, что будет очень тяжело. И физически, и морально мы готовились к этой игре. Поэтому, когда игра закончилась 3:0, мы просто были очень счастливы, что всё сложилось так легко! Наша команда сыграла действительно здорово.Удача улыбнулась нам в конце первого сета: мы хорошо сыграли на блоке, наша Бетти из Доминиканы и Ира Фетисова закрыли на блоке один в один — и это было очень красочно и эффектно. Мы отставали на два очка и смогли догнать.Перерыв между матчами был небольшой. Мы заехали в Москву фактически на одну тренировку и поехали дальше. Перелёт был тяжёлый, не спали всю ночь, потом опробование, потом матч. Не хватило немного сна, поэтому пришлось себя приводить в чувство. Не думаю, что это сильно отразилось на нашей игре. Долго раскачивались в начале, а потом уже собрались», — цитирует Гончарову официальный сайт клуба.