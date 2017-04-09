Согрин: у «Динамо-ЛО» большие шансы остаться в Суперлиге и радовать вас

Главный тренер «Динамо-ЛО»прокомментировал победу над «ФАКЕЛОМ» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (3:0). По итогам регулярного чемпионата «Динамо-ЛО» сыграет в переходном турнире за сохранение места в элитном дивизионе.«Понимали, что результат уже не имеет турнирного значения – «Урал» проиграл, мы остаёмся в переигровке. Но парни – молодцы, бойцы, еще раз подчёркиваю это. Вы видели, как они бросались на трибуны, ломали щиты, не жалея себя. Это большое уважение к публике, которая пришла, – они не могли играть плохо при таком стечении народа, спасибо им за это. Что по игре? Талантливая, очень перспективная молодёжь из Нового Уренгоя дала серьёзный бой сегодня. Было сложно. Думаю, что в ближайших сезонах увидим этих ребят в основном составе «ФАКЕЛА».К сожалению, не у всех получилась игра. Мне как тренеру это было видно, поэтому сделал необходимые замены, которые должны были позволить нам победить. В общем-то, они сработали. В третьей партии была возможность дать поиграть кому-то, и я выпустил Сашу Петрова, который получил травму и вылетел из состава. А в первых двух сетах были тактические замены, которые должны были привести к улучшению качества игры.Получили ли удовольствие от выступления в Суперлиге? Безусловно, это шикарные эмоции, колоссальный опыт не только для меня, но и для наших спортсменов, для клуба. Массу интересного мы для себя вынесем из этого сезона. Я доволен, что мы в Суперлиге, и хочу подчеркнуть, что у нас большие шансы остаться в ней и радовать вас. Или огорчать, не знаю, как получится. Я думаю, что всё будет в порядке. Восстановим, подлечим, дадим отдохнуть. Постараемся подготовить», — приводит слова Согрина пресс-служба ВФВ.