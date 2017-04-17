Клюка: для Шляпникова все игроки — «рабочий материал»

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА»в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказал о приглашении в сборную Беларуси, а также сообщил об опыте работы с нынешним главным тренером мужской сборной России«Это было прекрасное время — у нас в молодёжке сложился отличный коллектив. В какой-то момент меня пригласили во взрослую сборную. Я поехал на сборы. И тут узнал про все существующие положения, когда мог вообще всё потерять, если бы оказался заигранным за национальную команду Беларуси. К этому времени я уже понял, что для дальнейшего роста мне надо уезжать в Россию.Если не ошибаюсь, звали сразу в девять клубов из России, а ещё и в несколько зарубежных. Мне тогда важно было не ошибиться со своим выбором. И считаю, что всё сделал правильно, оказавшись в «ФАКЕЛЕ», молодёжный состав которого базировался в то время в Анапе. Это было лето 2012 года, как раз во время лондонской Олимпиады проходил мой первый сбор в новоуренгойском клубе. Во время финального матча должна была как раз начаться тренировка. В итоге несколько раз пришлось переносить её начало — матч-то получился классный. После победы все были в эйфории, радости не было конца.Для Сергея Константиновича Шляпникова все игроки — «рабочий материал». Прежде всего. У других тренеров иной подход. С Алекно у меня, например, был полный контакт, как в процессе тренировок и матчей, так и вне зала. Одно дело молодёжная команда, и другое — основная сборная. Конечно, от взаимоотношений с руководителем команды многое зависит. Всё должно строиться на взаимном доверии», — рассказал Клюка.Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.