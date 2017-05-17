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Хабибуллин: я ведь по сути прав, и Константинов это прекрасно понимает

17 мая 2017, среда. 13:06. Волейбол

Главный тренер и генеральный директор «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал своё заявление с «Финала шести» Суперлиги, когда он назвал главного тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова «конокрадом». Хабибуллин тогда сказал: «Александр Ярёменко хотел посадить меня рядом с цыганом-конокрадом. Мне было неприятно. И Константинова-игрока, и Константинова-тренера в Россию привёл я. А он четыре года охотился за Алексеем Родичевым. Делал всё и вся, чтобы развалить команду, где ему в своё время протянули руку. Его привёл лично я, дал ему глоток воздуха». Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко после этого назвал югорский клуб «паразитом российского волейбола».

“Не жалею ли, что назвал Константинова «конокрадом»? Можно, конечно, было бы обойтись и без этого. Нас бьют, а мы крепчаем. Но Хабибуллин не был бы Хабибуллиным, наверное, если бы промолчал. Нужно находиться в гармонии с самим собой. Я ведь по сути прав, и Пламен это прекрасно понимает.

Слова о «клубе-паразите»? В тех реалиях, в которых мы существуем, возможно, не помешала бы пара-тройка «паразитов». Вообще, обсуждать эти слова бессмысленно. Все видят, что собой представляет наш клуб. Наша работа на виду, каждый может её оценить и сделать для себя выводы. Всё очевидно”, — цитирует Хабибуллина официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Газпром-Югра" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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