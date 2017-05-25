Фролова: побаивалась признаться мужу, что меня вызвали в сборную России

Доигровщица красноярского «Енисея» Мария Фролова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказала о впечатлениях от первого в карьере вызова в сборную России.

«Для меня это было неожиданно, потому что я уже не так молода для волейбола. Обрадовалась, конечно, чего уж там. И просто счастлива, что оказалась в таком сильном окружении в Новогорске. А что будет дальше, уже решать тренерам.

Я знала, что, если подобное произойдёт, то всё лето я своих близких не увижу. И поначалу побаивалась признаться мужу, не предполагая, как он отреагирует на эту новость. Но Андрей, сам бывший спортсмен, воспринял моё сообщение с радостью и пониманием. И с гордостью сообщил всем своим друзьям, что я буду выступать за сборную. Родители тоже порадовались за меня. Да и маленькая Настя, которая, как мне кажется, уже тоже всё понимает, не возражала. Для меня это подарок судьбы", — рассказала Фролова.