Бленджини: сборная России играла лучше нас

Главный тренер мужской сборной Италии Джанлоренцо Бленджини прокомментировал поражение от команды России в матче Мировой лиги во Франции со счётом 2:3 (33:31, 23:25, 25:21, 23:25, 10:15). В активе россиян две победы в шести проведённых матчах турнира, у итальянцев – одна.

«Мы сыграли хуже, чем накануне, и были напряжены. Мы допустили много ошибок в важных моментах, даже в простых действиях. Сборная России играла лучше нас. Ключевым моментом стал проигрыш нами четвёртого сета», — приводит слова Бленджини официальный сайт Международной федерации волейбола.