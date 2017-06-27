Туанинга: желаю удачи сборной России на чемпионате мира U21

Капитан молодёжной сборной США Джошуа Туанинга прокомментировал поражение своих подопечных от команды России в третьем туре группового этапа чемпионата мира U21 в Чехии со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).
«Сборная России — великолепная команда. Мы боролись всем сердцем и просто получали удовольствие от игры. Желаю удачи сборной России», — приводит слова Туанинги официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сборная России вышла во второй этап соревнований, который стартует 27 июня. Американцы пробиться дальше не смогли.
Сборная России по волейболу одержала третью победу на ЧМ U21, обыграв США