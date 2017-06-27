Туанинга: желаю удачи сборной России на чемпионате мира U21

Капитан молодёжной сборной США Джошуа Туанинга прокомментировал поражение своих подопечных от команды России в третьем туре группового этапа чемпионата мира U21 в Чехии со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).

«Сборная России — великолепная команда. Мы боролись всем сердцем и просто получали удовольствие от игры. Желаю удачи сборной России», — приводит слова Туанинги официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная России вышла во второй этап соревнований, который стартует 27 июня. Американцы пробиться дальше не смогли.