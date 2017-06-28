Абаев: знали, что сборная Аргентины может играть, не допуская ошибок

Капитан сборной России среди игроков не старше 21 года Константин Абаев поделился впечатлениями после победы над командой Аргентины в первом матче второго группового этапа чемпионата мира в Чехии со счётом 3:1 (25:23, 25:15, 27:29, 25:19).

«Мы знали, что сборная Аргентины — очень хорошая команда, которая может играть, не допуская ошибок. Я очень рад, что мы всё же смогли выиграть этот матч», — приводит слова Абаева официальный сайт Международной федерации волейбола.

28 июня сборная России встретится с канадцами, а 29 июня сыграет с командой Бразилии.