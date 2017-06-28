Гросси: российские волейболисты очень высокие, у них мощные подачи и атаки

Главный тренер мужской сборной Аргентины среди игроков не старше 21 года Алехандро Гросси прокомментировал поражение от команды России в первом матче второго группового этапа чемпионата мира в Чехии со счётом 1:3 (23:25, 15:25, 29:27, 19:25).

«Это был очень тяжёлый матч с соперником, который играл отлично. Российские волейболисты очень высокие, у них мощные подачи и атаки. В первом сете у нас были шансы, но мы их не использовали», — приводит слова Гросси официальный сайт Международной федерации волейбола.