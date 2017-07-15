Королёва: сборной России было очень важно победить после трёх поражений

Капитан сборной России по волейболу Ирина Королёва (Заряжко) прокомментировала победу над командой Доминиканской Республики в матче Гран-при в Калининграде (3:1).

«Нам было очень важно победить после трёх поражений. Была красочная и яркая игра. Мы играли хорошо, и мы счастливы, что на своей площадке смогли принести радость нашим болельщикам», — приводит слова капитана россиянок официальный сайт Международной федерации волейбола.

15 июля сборная России сыграет с командой Бельгии, матч в Калининграде начнётся в 20:10 по московскому времени.