Королёва: сборной России было очень важно победить после трёх поражений

Капитан сборной России по волейболу Ирина Королёва (Заряжко) прокомментировала победу над командой Доминиканской Республики в матче Гран-при в Калининграде (3:1).
«Нам было очень важно победить после трёх поражений. Была красочная и яркая игра. Мы играли хорошо, и мы счастливы, что на своей площадке смогли принести радость нашим болельщикам», — приводит слова капитана россиянок официальный сайт Международной федерации волейбола.
15 июля сборная России сыграет с командой Бельгии, матч в Калининграде начнётся в 20:10 по московскому времени.
Полезный доминиканский испуг. Первая победа России в Гран-при
Несмотря на провальную первую партию, россиянки обыграли Доминикану в родных стенах и открыли счёт своим победам в Гран-при.