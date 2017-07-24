Накада: я очень довольна результатом матча со сборной России

Главный тренер женской сборной Японии Куми Накада поделилась впечатлениями после победы над командой России в заключительном матче этапа Гран-при в Гонконге со счётом 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).

«Хотела бы поблагодарить местных болельщиков за поддержку нашей команды. На протяжении этапа нам противостояли три очень сильных соперника. В ряде моментов нам было очень нелегко. Это важные составляющие для прогресса команды. Я очень довольна результатом матча с Россией», — приводит слова Накады официальный сайт Международной федерации волейбола.